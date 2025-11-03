DEM Parti heyeti İmralı ile görüşmeye gidiyor

Terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda PKK'nın resmi olarak silah bırakma ve Türkiye'den çekilme kararını açıklamasının ardından süreçte yeni adımlar bekleniyor.

Gelinen aşamayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen heyet bugün İmralı'ya gidiyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirilecek.

EN SON 1 AY ÖNCE GİTMİŞLERDİ

Heyetin DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Faik Özgür Erol'dan oluşacağı belirtildi.

Buldan ve Sancar, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Görüşmede süreçte gelinen son nokta ve atılması planlanan adımlar ele alınmıştı.

Heyet, son olarak 3 Ekim'de İmralı'ya gitmişti.