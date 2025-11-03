Menü Kapat
18°
 | Ali Osman Polat

Netanyahu'ya Gazze brifingi: Trump'ın ateşkes planında son durum ne?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının uygulanması konusunda ABD'li heyetten son gelişmelere ilişkin bilgi aldığı bildirildi.

Netanyahu'ya Gazze brifingi: Trump'ın ateşkes planında son durum ne?
AA
03.11.2025
saat ikonu 04:59
03.11.2025
saat ikonu 04:59

Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kudüs’ün batısındaki ofisinde, ’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ekonomik normalleşme konularından sorumlu Büyükelçi Aryeh Lightstone ve Beyaz Saray kıdemli danışmanı Josh Greenbaum ile bir araya geldi.

Açıklamada, ABD'li heyetin, Trump’ın 20 maddelik planının sahada uygulanmasına yönelik güncel bir bilgilendirme yaptığı kaydedildi.

Netanyahu'ya Gazze brifingi: Trump'ın ateşkes planında son durum ne?

GAZZE'DE ATEŞKES SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakereler sonrasında ile ’ın ’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanmış ve İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de resmen devreye girmişti.

Anlaşmada belirtildiği üzere İsrail ordusunun “sarı hat”'a çekilmesinin ardından Gazze ’nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Netanyahu'ya Gazze brifingi: Trump'ın ateşkes planında son durum ne?

SALDIRILAR DURMUYOR: 226 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail ordusu, anlaşmaya rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunmaya devam etti. Ateşkes sürecinin başlamasından bu yana İsrail'in saldırılarında toplam 226 kişi hayatını kaybetti.

