Netanyahu'ya Gazze brifingi: Trump'ın ateşkes planında son durum ne?

Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kudüs’ün batısındaki ofisinde, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ekonomik normalleşme konularından sorumlu Büyükelçi Aryeh Lightstone ve Beyaz Saray kıdemli danışmanı Josh Greenbaum ile bir araya geldi.

Açıklamada, ABD'li heyetin, Trump’ın 20 maddelik ateşkes planının sahada uygulanmasına yönelik güncel bir bilgilendirme yaptığı kaydedildi.

GAZZE'DE ATEŞKES SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakereler sonrasında İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanmış ve İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de resmen devreye girmişti.

Anlaşmada belirtildiği üzere İsrail ordusunun “sarı hat”'a çekilmesinin ardından Gazze Şeridi’nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

SALDIRILAR DURMUYOR: 226 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail ordusu, anlaşmaya rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunmaya devam etti. Ateşkes sürecinin başlamasından bu yana İsrail'in saldırılarında toplam 226 kişi hayatını kaybetti.