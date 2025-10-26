Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Gazze'de hangi ülkelerden barış gücü kurulacak? Netanyahu, ABD ile anlaştıklarını öne sürdü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de konuşlandırılacak uluslararası güçlerin hangi ülkelerden oluşacağına İsrail'in karar vereceğini, ABD yönetiminin ise bunu kabul edeceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 15:18

Başbakanı , haftalık kabine toplantısı öncesinde, 10 Ekim'de yürürlüğe giren planı çerçevesinde 'ne uluslararası güçlerin konuşlandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de hangi ülkelerden barış gücü kurulacak? Netanyahu, ABD ile anlaştıklarını öne sürdü

''KARARI BİZ VERECEĞİZ, ABD ONAYLAYACAK''

Netanyahu, "İsrail'in (Gazze'ye konuşlandırılacak) uluslararası güçler konusunda hangi ülkelerin bizim için kabul edilemez olduğuna karar vereceğini ve bu şekilde hareket edeceğimizi ve etmeye devam edeceğimizi açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası güçler konusundaki tutumunun ABD tarafından da kabul edileceğini savunan Netanyahu, Washington yönetiminden üst düzey isimlerin Tel Aviv'e yaptığı son ziyaretlerde de bunu ifade ettiğini iddia etti.

Gazze'de hangi ülkelerden barış gücü kurulacak? Netanyahu, ABD ile anlaştıklarını öne sürdü

''İSRAİL'İ ABD YÖNETİYOR'' SÖZLERİNE SERT ÇIKTI

ABD'nin Gazze'deki ateşkesi "dayattığı" haberleri ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak tasarısına doğrudan karşı çıkması üzerine Washington'un İsrail'i yönettiğine ilişkin ortaya çıkan söylemleri "gülünç" bulduğunu belirten Netanyahu, "İsrail bağımsız bir devlettir. Kendimizi kendi başımıza savunacağız ve kendi kaderimizi kendimiz belirlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de hangi ülkelerden barış gücü kurulacak? Netanyahu, ABD ile anlaştıklarını öne sürdü

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı , 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamas, İsrail'in yeniden savaş başlatması için bahane sunmayacak: Cenazeler için yeni yerlere giriliyor
Trump: 8 ayda 8 savaş bitirdim, barış konusunda BM'den çok daha iyiyim
ETİKETLER
#donald trump
#İsrail
#gazze şeridi
#binyamin netanyahu
#ateşkes
#İsrail-hamas Çatışması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.