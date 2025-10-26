Menü Kapat
20°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Hamas, İsrail'in yeniden savaş başlatması için bahane sunmayacak: Cenazeler için yeni yerlere giriliyor

Hamas, İsrailli rehine cenazelerini bahane ederek yeniden savaş başlatmaması için zamanla yarışıyor. İsrailli rehinelerin cenazeleri için yeni bölgelere girilecek.

Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, 'nde bazı İsrailli esirlerin cenazelerini bulmak amacıyla yeni bölgelere girileceğini duyurdu. Hayye, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, savaşı yeniden başlatması için 'e bir bahane sunmayacaklarını belirterek, "Ateşkesin ardından 72 saat içinde 20 İsrailli esiri teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Hamas, İsrail'in yeniden savaş başlatması için bahane sunmayacak: Cenazeler için yeni yerlere giriliyor

TRUMP İSRAİL'İ DİZGİNLEYEBİLİR!

Halil Hayye, Gazze'deki yönetim düzenlemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşayan herhangi bir ulusal şahsiyetin bölgeyi yönetmesine karşı bir itirazları olmadığını söyledi.

Hayye, tüm Filistinli gruplarla uzlaşı içinde olduklarını belirterek, Gazze'nin yeniden inşasından Birleşmiş Milletler heyetinin sorumlu olacağını, ulusal birliği yeniden tesis etme hedefiyle seçimlere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Amerikalı yetkililer Steve Witkoff ve Jared Kushner’la yaptığı görüşmeye de değinen Hayye, kendilerine istikrarın savunucusu olduklarını ve Başkan Donald Trump'ın İsrail'i dizginleyebilecek güce sahip olduğunu söylediğini ifade etti.

Hamas, İsrail'in yeniden savaş başlatması için bahane sunmayacak: Cenazeler için yeni yerlere giriliyor

''İŞGAL SONA ERERSE SİLAH BIRAKACAĞIZ''

anlaşmasının ikinci aşamasında gündeme gelen silahsızlanma konusuna ilişkin olarak ise Hayye, "Silahımız işgalin ve saldırıların varlığıyla bağlantılıdır. İşgal sona ererse bu silah devlete devredilecektir." ifadelerini kullandı.

Hayye, Gazze Şeridi'nde bazı İsrailli esirlerin cenazelerini bulmak amacıyla yeni bölgelere girileceğini duyurdu.

Hayye silah konusunun halihazırda arabulucular arasında müzakere edildiğini, anlaşmanın ilk aşamasında olduklarını belirterek, Birleşmiş Milletler güçlerinin sınırları gözetlemek ve ateşkesi izlemek üzere konuşlandırılmasını kabul ettiklerini belirtti.

Filistinli esirler konusunda da değerlendirmede bulunan Hayye, İsrail'in bazı isimlerde inatçı davrandığını, bu konudaki çabaların devam ettiğini kaydetti.

Hamas, İsrail'in yeniden savaş başlatması için bahane sunmayacak: Cenazeler için yeni yerlere giriliyor

SAVAŞ HALİNİ FİİLEN SÜRDÜRÜYORLAR

Gazze'deki insani durumun son derece kritik olduğunu dile getiren Hamas yetkilisi, bölgenin günlük 6 bin yardım tırına ihtiyaç duyduğunu ancak şu anda bunun yalnızca küçük bir kısmının ulaştığını belirtti.

Hayye, İsrail'in bazı malzemelerin girişine engel çıkararak savaş halini fiilen sürdürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

