Batı Şeria'nın ilhakına Trump'tan izin çıkmadı: ABD lideri Gazze yolcusu

ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'nın ilhakına izin vermeyeceğini ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kendisinin durdurduğunu söyleyen Trump, "durmak zorundaydı, çünkü dünya onu durduracaktı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail'in Katar'ı vurmasının bir hata olduğunu dile getiren ABD başkanı, ayrıca "Gazze'ye gideceğim" açıklamasında bulundu.

Donald Trump, Netanyahu'nun Batı Şeria’yı işgal planına ilişkin, "Arap ülkelerinden büyük destek gördük. Bu olmayacak, çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD’den aldığı tüm desteği kaybeder" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile olan konuşmasına değindi. Trump, Netanyahu'ya dünya ile savaşamayacağını, bireysel savaş verebileceğini ancak dünyanın ona karşı olduğunu, İsrail'in ise dünyayla kıyaslandığında çok küçük bir yer olduğunu ifade ettiğini belirtti. Öte yandan onu (Netanyahu'yu) durdurmasaydı devam edeceğini ve yıllarca sürebileceğini dile getirdi.

