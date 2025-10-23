TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları başladı mı 2025? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği sosyal konut projesi başvurularına kısa süre kaldı.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 81 şehirde 500 bin konut inşa edilecek. Başvurular henüz başlamazken yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi duyuruacak.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI

Evler genel olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşurken %10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulması bekleniyor. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Her yıl olduğu gibi genel kuralların geçerli olması beklenirken TC vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranacak. Yüzyılın konut projesinde, şehit yakını ve gaziler, emekliler, gençler, en az üç çocuğu olan aileler ve engelliler için özel kontenjan ayrılacak.