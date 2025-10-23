Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump'ın kararlarını eleştirmek için kürsüde 22 saatten fazla konuştu

ABD'li Demokrat Senatör Jeff Merklet, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararları eleştirmek için 22 saatten fazla Senato'da konuştu.

Trump'ın kararlarını eleştirmek için kürsüde 22 saatten fazla konuştu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 13:08

'li Demokrat Senatör Jeff Merkley, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarını eleştirmek amacıyla 22 saatten fazla 'da konuşma yaptı. The Hill gazetesinin haberine göre, Merkley'nin hitabı, Senato tarihinin en uzun üçüncü konuşması olarak kayıtlara geçti.

Merkley, 21 Ekim Salı günü yerel saatle 18.30'dan kısa süre önce başladığı konuşmasına, 22 Ekim Çarşamba saat 17.00'de son verdi.

Trump'ın kararlarını eleştirmek için kürsüde 22 saatten fazla konuştu

''TRUMP ANAYASAMIZI PARÇALIYOR''

Yaklaşık 22 saat 40 dakika konuşan Merkley, açılış konuşmasında "Bu akşam Senato'ya alarm zillerini çalmak için geldim. İç savaştan bu yana ülkemiz için en tehlikeli anı, en büyük tehdidi yaşıyoruz. Başkan Trump, anayasamızı parçalıyor." ifadelerini kullandı.

SENATÖRÜN ANA GÜNDEMİ

Demokrat Senatör'ün konuşmasının ana gündeminde, Trump'ın Oregon eyaletine bağlı Portland kentine Ulusal Muhafız birliklerini görevlendirme kararı, ABD'de üniversitelere verilen araştırma fonlarının kesintiye uğraması ve Trump'ın son dönemde önde gelen Demokrat isimlere yönelttiği suçlamalar yer aldı.

ETİKETLER
#donald trump
#abd
#anayasa
#amerika birleşik devletleri
#demokratik parti
#senato
#Jeff Merkley
#Portland
#Ulusal Muhafız
#Jeff Merkley
#Politikada Önem
#Portland
#Dünya
