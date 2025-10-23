Medvedev, Trump'ı 'Geveze barış elçisi' diyerek hedef aldı: Ülkeleri savaş yoluna sokmakla suçladı

Rusya'nın eski lideri ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin iptali üzerine açıklamalarda bulundu.

''GEVEZE BARIŞ ELÇİSİ''

Budapeşte zirvesinin iptali ve yeni yaptırımların ardından yeni silahların da Ukrayna’ya sevk edilebileceğine işaret eden Medvedev, “Eğer bazı yorumcular hala hayal görüyorlarsa artık gerçeği gördüler. ABD, bizim düşmanımız ve onun 'geveze barış elçisi' şimdi Rusya ile tümüyle savaş yoluna girdi.” ifadelerini kullandı.

''RUSYA'YA KARŞI SAVAŞ İLANIDIR''

Medvedev, ABD’nin Ukrayna savaşını artık sahiplendiğini belirterek, ''Elbette başka türlü davranamayacaklarını, ABD Kongresi'nde baskı gördüklerini söyleyeceklerdir. Bu, asıl durumu değiştirmez. Alınan kararlar Rusya'ya karşı bir savaş ilanıdır. ABD Başkanı Donald Trump, kendisini deli Avrupa’yla aynı yola soktu.” değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA'YA KARŞI 19. YAPTIRIM PAKETİ

ABD, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" sergilediği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.

Ayrıca Avrupa Komisyonu da Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına kısıtlama da içeren 19’uncu yaptırım paketini kabul etti.