Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Medvedev, Trump'ı 'Geveze barış elçisi' diyerek hedef aldı: Ülkeleri savaş yoluna sokmakla suçladı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, ''Geveze barış elçisi'' dedi. Medvedev, Trump'ı, ABD'yi Rusya ile savaş yoluna girmekle suçladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Medvedev, Trump'ı 'Geveze barış elçisi' diyerek hedef aldı: Ülkeleri savaş yoluna sokmakla suçladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 12:43

Rusya'nın eski lideri ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile ABD Başkanı Donald 'ın görüşmesinin iptali üzerine açıklamalarda bulundu.

Medvedev, Trump'ı 'Geveze barış elçisi' diyerek hedef aldı: Ülkeleri savaş yoluna sokmakla suçladı

''GEVEZE BARIŞ ELÇİSİ''

Budapeşte zirvesinin iptali ve yeni yaptırımların ardından yeni silahların da ’ya sevk edilebileceğine işaret eden Medvedev, “Eğer bazı yorumcular hala hayal görüyorlarsa artık gerçeği gördüler. , bizim düşmanımız ve onun 'geveze barış elçisi' şimdi ile tümüyle savaş yoluna girdi.” ifadelerini kullandı.

Medvedev, Trump'ı 'Geveze barış elçisi' diyerek hedef aldı: Ülkeleri savaş yoluna sokmakla suçladı

''RUSYA'YA KARŞI SAVAŞ İLANIDIR''

Medvedev, ABD’nin Ukrayna savaşını artık sahiplendiğini belirterek, ''Elbette başka türlü davranamayacaklarını, ABD Kongresi'nde baskı gördüklerini söyleyeceklerdir. Bu, asıl durumu değiştirmez. Alınan kararlar Rusya'ya karşı bir savaş ilanıdır. ABD Başkanı Donald Trump, kendisini deli Avrupa’yla aynı yola soktu.” değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev, Trump'ı 'Geveze barış elçisi' diyerek hedef aldı: Ülkeleri savaş yoluna sokmakla suçladı

RUSYA'YA KARŞI 19. YAPTIRIM PAKETİ

ABD, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" sergilediği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.

Ayrıca Avrupa Komisyonu da Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına kısıtlama da içeren 19’uncu yaptırım paketini kabul etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, Rusya'nın casusluğunu engelleyemedi: Denizaltıları Moskova'nın yakın markajında
Trump, Putin'i ikna etmesi için Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek
ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#abd
#putin
#trump
#Ishimlar
#Medvedev
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.