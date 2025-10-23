Trump, Putin'i ikna etmesi için Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesinden önce ABD lideri önemli açıklamalarda bulundu. Oval Ofis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Trump, "Xi'nin Putin'i savaşın sona ermesi için ikna edebileceğini" düşündüğünü söyledi.

Trump, "Bence (Xi'nin) Putin üzerinde büyük etkisi olabilir. Birçok kişi üzerinde büyük etkisi olabilir." diyerek Xi'nin "oldukça büyük bir ülkenin güçlü bir lideri" olduğunu kaydetti.

''RUSYA-UKRAYNA MESELESİNİ KONUŞACAĞIZ''

Haftaya yapacağı Asya ziyareti kapsamında Güney Kore'de Çinli mevkidaşı Xi ile bir araya geleceğini, birçok konuda değerlendirmeler yapacaklarını vurgulayan Trump, "(Xi ile) Rusya-Ukrayna meselesini konuşacağız." dedi.

Trump, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'ın 21 Ekim'de Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamasının ardından Trump, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti