17°
Trump, Putin'i ikna etmesi için Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldiğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuşacak. Trump, Jinping'e, Rus lider Vladimir Putin'i ikna etmesini söyleyecek.

Trump, Putin'i ikna etmesi için Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek
Başkanı ile Devlet Başkanı 'in görüşmesinden önce ABD lideri önemli açıklamalarda bulundu. Oval Ofis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Trump, "Xi'nin 'i savaşın sona ermesi için ikna edebileceğini" düşündüğünü söyledi.

Trump, "Bence (Xi'nin) Putin üzerinde büyük etkisi olabilir. Birçok kişi üzerinde büyük etkisi olabilir." diyerek Xi'nin "oldukça büyük bir ülkenin güçlü bir lideri" olduğunu kaydetti.

Trump, Putin'i ikna etmesi için Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek

''RUSYA-UKRAYNA MESELESİNİ KONUŞACAĞIZ''

Haftaya yapacağı Asya ziyareti kapsamında Güney Kore'de Çinli mevkidaşı Xi ile bir araya geleceğini, birçok konuda değerlendirmeler yapacaklarını vurgulayan Trump, "(Xi ile) Rusya-Ukrayna meselesini konuşacağız." dedi.

Trump, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'ın 21 Ekim'de Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamasının ardından Trump, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti

