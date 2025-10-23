Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
17°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD, Rusya'nın casusluğunu engelleyemedi: Denizaltıları Moskova'nın yakın markajında

Rusya'nın denizin altında bulunan gizli casus ağı belgelerle ortaya çıktı. Gizli belgelere göre, Rusya'ya ait Kuzey Kutbu'nda bulunan 'Harmony' ağı sayesinde ABD denizaltılarını izliyor.

ABD, Rusya'nın casusluğunu engelleyemedi: Denizaltıları Moskova'nın yakın markajında
Haber Merkezi
23.10.2025
23.10.2025
'nın gizli casus ağı ifşa oldu. Moskova'nın gizli bir tedarik ağı aracılığıyla ve Avrupa şirketlerinden satın aldığı gözetleme sistemiyle ABD denizaltılarını izliyor.

ABD basınından Washington Post'un haberine göre, ortaya çıkan gizli belgelere göre, hassas sonar sistemleri, 3 bin metreye kadar derinliklerde çalışabilen bir su altı insansız hava aracı, sofistike su altı antenleri ve Rus ordusu için kurulum görevlerini yerine getirirken ticari veya araştırma gemisi gibi görünen bir gemi filosu elde etti.

ABD, Rusya'nın casusluğunu engelleyemedi: Denizaltıları Moskova'nın yakın markajında

ABD DENİZALTILARINI TESPİT EDİP İZLİYOR

Alman mahkeme kayıtları ile ABD ve Batılı güvenlik yetkilileri ve uzmanlarına göre, Rus denizaltılarının ABD ile nükleer bir çatışma halinde, kıtalararası balistik füzeler taşıdığı diğer soğuk sularda, görünmez gözetleme ağı kurmak için yürütülen uzun zamanlı bir projenin parçaları ortaya çıktı.

'Harmony' isimli gözetleme sistemi, deniz tabanında bulunan sensörler sayesinde Rus deniz kuvvetlerinin 'kale'lerine giren ABD denizaltılarını tespit ediyor ve Batı'nın, Rusya'nın kara tabanlı füze siloları devre dışı kalsa bile nükleer saldırı yapabilmesini sağlamak için var olan Rus denizaltılarını izleme veya savaş çıkması halinde imha etme girişimlerini engelliyor.

ABD, Rusya'nın casusluğunu engelleyemedi: Denizaltıları Moskova'nın yakın markajında

Bu bilgiler, The Washington Post ve bir Avrupa haber kuruluşları konsorsiyumunun dahil olduğu Russia Secrets adlı bir habercilik projesinin bir parçası olarak ortaya çıkarıldı. Bulgular, Rusya'nın yıllardır Batı'nın yaptırımlarını ve ihracat kontrollerini nasıl atlatarak nükleer stratejisinin temelini güçlendirdiğini gösteriyor.

ABD VE NATO NASIL ENGELLEYEMEDİ?

Rusya'nın bu gizli sisteme sahip olması, ABD ve müttefiklerinin güvenliğini zedeledi. Hudson Enstitüsü Savunma Konseptleri ve Merkezi direktörü ve eski üst düzey ABD donanma subayı Bryan Clark, Washington Post gazetesine verdiği demeçte, Harmony'nin Rusya'nın nükleer silahlı denizaltılarını “tespit edilmeden, taciz edilmeden veya engellenmeden limana girip çıkma” kabiliyetini artırdığını söyledi.

ABD, Rusya'nın casusluğunu engelleyemedi: Denizaltıları Moskova'nın yakın markajında

Clark, “Bu, Rusya'nın Amerika'nın denizaltı üsleri çevresindeki alanlara girip gözetleme yapma ve denizaltılarını konuşlandırma noktalarından takip etme kabiliyetini azaltma çabasıdır" dedi.

