Benim Sayfam
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda ölümcül saldırısına tepkiler çığ gibi: Uluslararası hukuka aykırı!

ABD'nin Kolombiya sahillerine bakan Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye 'ölümcül saldırı' düzenlemesi gerilimi tırmandırdı. ABD'nin saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

AA
23.10.2025
09:34
23.10.2025
09:34

, 'nin Kolombiya sahillerine bakan açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir teknenin imha edilmesini reddediyor." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda ölümcül saldırısına tepkiler çığ gibi: Uluslararası hukuka aykırı!

Açıklamada, Washington yönetimine bu tür saldırıları durdurması ve uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulunularak şunlar kaydedildi:

"Ulusal hükümet, bu tür durumların açıklığa kavuşturulması ve bölgede uyuşturucuyla mücadelenin on yıllardır olduğu gibi ortak biçimde sürdürülmesi için ABD hükümetine, diplomatik kanallar aracılığıyla diyaloğa girme ve kapsamlı, etkili stratejiler benimseme çağrısını yineliyor."

ABD'NİN PASİFİK OKYANUSU'NDA ÖLÜMCÜL SALDIRISI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün, Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye önceki gün düzenlenen "ölümcül saldırı"nın görüntülerini paylaşmıştı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pasifik Okyanusu'nda hareket halindeki motorlu bir teknenin, uluslararası sularda yaptığı iddiasıyla düzenlenen saldırı sonucu alevler içinde suya gömüldüğü görüntülere yer vermişti.

ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda ölümcül saldırısına tepkiler çığ gibi: Uluslararası hukuka aykırı!

Hegseth, "ölümcül saldırı"nın, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla yapıldığını bildirmişti.

Alınan istihbarata göre teknenin, uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartellere ait olduğunu savunan Hegseth, teknede bulunan 2 kişinin saldırı sonucu öldüğünü belirtmişti.

ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda ölümcül saldırısına tepkiler çığ gibi: Uluslararası hukuka aykırı!

ABD ordusunun son zamanlarda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

