Bakanlık tek tek ifşa etti: Kol böreği, lahmacun, sucuk... Ne buldularsa içine atmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresi üzerinden halka duyurmaya devam ediyor.

Güncellenen listede lahmacundan bala kadar birçok üründe halkın sağlığını tehlikeye düşürecek ürünler tespit edildi.

Son yapılan testlerde; dana köfte, kıymalı börek ve sucuk yapımında sakatat, baharatta yasaklı boya, tarhanada ise gıda boyası kullanımı tespit edildi.

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi şöyle şekillendi: