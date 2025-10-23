Şantiyede kan donduran cinayet! Annesinin iş arkadaşını katletti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yalak Mahallesi’ndeki bir şantiyede meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Süleyman K., annesi Cevriye K.’nin çalıştığı yemekhaneye giderek dehşet saçtı. Genç adam henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ve iş arkadaşı Şemsettin Atmaca ile tartıştı.
Atmaca ile tartışan Süleyman K., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Atmaca, ağır yaralı halde kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan anne Cevriye K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.