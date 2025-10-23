Tekirdağ'da 7 aracın birbirine girdiği kaza güvenlik kamerasında!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yedi aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.10 sıralarında Atatürk Caddesinde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken şerit ihlali yapması sonucu sağ taraftan hızla gelen Y.K. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki 2 araç ve 3 motosiklet de hasar gördü. Kaza anı ise saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.