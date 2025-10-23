Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Galatasaray'ın yıldızları radarda! İşte Bodo/Glimt maçında takip edilen futbolcu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Bodo/Glimt karşısında 3-1'lik galibiyet aldı. Avrupalı scoutların Liverpool maçının ardından Bodo/Glimt karşısında da 3 fubolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 09:27

, ’nde kendi evinde Bodo/Glimt’i ’in 2, ’ün tek golüyle 3-1 mağlup etti. Liverpool maçının ardından Bodo/Glimt karşılaşması da Avrupalı scoutlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Galatasaray'ın yıldızları radarda! İşte Bodo/Glimt maçında takip edilen futbolcu

3 FUTBOLCU YAKINDAN İZLENDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ve Roma, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ve Everton, Alman temsilcisi Stuttgart scoutlarını görevlendirdi. Sabah'ta yer alan habere göre özellikle Osimhen, Barış Alper ve Yunus dün yakından izlendi.

Galatasaray'ın yıldızları radarda! İşte Bodo/Glimt maçında takip edilen futbolcu

CİMBOM YILDIZLARINA CAZİP TEKLİFLER BEKLİYOR

Barış'a sezon başında Suudi Arabistan takımı NEOM teklif getirmiş ancak 50 milyon Euro isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyu bırakmamıştı. Ara transfer döneminde Şampiyonlar Ligi faktörüyle Aslan'ın yıldızlarına cazip teklifler bekleniyor.

Galatasaray'ın yıldızları radarda! İşte Bodo/Glimt maçında takip edilen futbolcu

Bu arada sakat Singo'nun yokluğunda Sallai sağ bekte görev yaparken, Başakşehir'e attığı 2 golle morallenen Leroy Sane sağ açıkta tercih edildi. Yedek soyunan Icardi ise 73'te oyuna girdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray tribünlerinden 'Filistin' koreografisi: Soykırımı durdurun
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#barış alper yılmaz
#yunus akgün
#victor osimhen
#Transfer Haberleri
#Scoutlar
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.