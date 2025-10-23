Galatasaray'ın yıldızları radarda! İşte Bodo/Glimt maçında takip edilen futbolcu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kendi evinde Bodo/Glimt’i Victor Osimhen’in 2, Yunus Akgün’ün tek golüyle 3-1 mağlup etti. Liverpool maçının ardından Bodo/Glimt karşılaşması da Avrupalı scoutlar tarafından ilgiyle takip edildi.

3 FUTBOLCU YAKINDAN İZLENDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ve Roma, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton ve Everton, Alman temsilcisi Stuttgart scoutlarını görevlendirdi. Sabah'ta yer alan habere göre özellikle Osimhen, Barış Alper ve Yunus dün yakından izlendi.

CİMBOM YILDIZLARINA CAZİP TEKLİFLER BEKLİYOR

Barış'a sezon başında Suudi Arabistan takımı NEOM teklif getirmiş ancak 50 milyon Euro isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyu bırakmamıştı. Ara transfer döneminde Şampiyonlar Ligi faktörüyle Aslan'ın yıldızlarına cazip teklifler bekleniyor.

Bu arada sakat Singo'nun yokluğunda Sallai sağ bekte görev yaparken, Başakşehir'e attığı 2 golle morallenen Leroy Sane sağ açıkta tercih edildi. Yedek soyunan Icardi ise 73'te oyuna girdi.