Tesla envanter ne zaman, saat kaçta? Firma envanter satışının tarihini duyurdu

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla envanter yenilenme tarihini duyurdu. Bir aydan uzun süredir envanter satışı yapmayan firma sosyal medya hesabından eşleşmesi kalkan araçların otomatik olarak envanter sayfasında görüleceğini belirtti.

Tesla Model Y almak isteyen vatandaşlar tarafından Tesla envanter ne zaman, saat kaçta yenileneceği merak ediliyor.

TESLA ENVANTER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tesla'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 2025 Ekim ayı için envanter listeleme tarihi 23 Ekim olarak duyuruldu. Eşleşmesi kalkan araçlar otomatik olarak 23 Ekim 2025 saat 18.30'da envanter sayfasında görülecek.

Standart menzile sahip olan Model Y versiyonunun son kez envantere ekleneceği iddia ediliyor. Ancak Tesla tarafından bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Tesla'nın envanter yenilemeyle ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"Bir sonraki envanter listelemesi 23 Ekim saat 18:30'da gerçekleşecek. (Ekim ayı için tek listeleme tarihidir.)

Eşleşmesi kalkan araçlar otomatik olarak envanter sayfasında görüntülenecektir."

TESLA MODEL Y NE KADAR?

Tesla Model Y'nin versiyonlarına göre fiyatları şöyle: