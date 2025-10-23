Minare yerle bir oldu! Mahalleli duygulandı

Erzurum'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yukarı Mumcu Cami'nin minaresinin yıkım anı kameralara yansıdı. Yerine yenisi inşa edilecek cami yıkımında minarenin saniyeler içinde yerle bir oldu. ERVAK Başkanı ve Mahalle sakini Erdal Güzel, yıllardan beridir ibadet ettikleri caminin yıkılmasının kendilerini hüzünlendirdiğini vurgulayarak, "Ancak camimiz artık ihtiyaca cevap vermiyordu. Büyükşehir Belediyemiz burada örnek ve güzel bir proje ile yeni bir cami yapacak. En kısa sürede tamamlanıp ibadete açılmasını bekliyoruz" dedi.

1980 YILINDA YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Aşağı Mumcu Camii, Mumcu Caddesi'nin alt kısmında, kendi adını verdiği mahalle arasında yer alıyor. Caminin ilk yapılış tarihi, kim tarafından yaptırıldığı biliniyor. 18. Yüzyıl yapısı olan camii düz toprak damlıydı. Aşağı Mumcu Camii tamamen harap halde iken yıktırıldı ve 1978-1980 yılları arasında orijinal temeller üzerine yeniden yapıldı. Dikdörtgen camii alanı, dört yandan iki kat pencere sırasıyla aydınlatıldı ve üzeri çatı ile örtüldü. Çatı sac kaplanarak koruma altına alındı. Camiin minaresi de orijinal yerinde, yerden 50 santim kadar yüksek eski mevcut koyu renkteki kesme taş temeli üzerine, kesme taştan klâsik formlarda yenilendi. Cami içerisinde eski yapıdan günümüze kalan tek eser ise mukarnas kavsaralı taş mihrap.