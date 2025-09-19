Menü Kapat
22°
 Nalan Güler Güven

Muğlalılar kabusu yaşadı! Fırtına minareyi kırdı, direği söktü, evi yıktı

Muğla Menteşe'de gece saatlerinde başlayan fırtına geriye yıkım bıraktı. Güneşli bir güne uyanan Menteşeliler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle mahalledeki bir caminin minaresi yıkıldı, çok sayıda ağaç devrildi ve bir elektrik direği yan yatması sonucunda bir evin çatısı zarar gördü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
11:47
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
11:50

Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan büyük çaplı hasara neden oldu.

Muğlalılar kabusu yaşadı! Fırtına minareyi kırdı, direği söktü, evi yıktı

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle mahalledeki caminin minaresi yıkılırken, ağaçlar köklerinden koptu, elektrik direkleri yan yattı.

Muğlalılar kabusu yaşadı! Fırtına minareyi kırdı, direği söktü, evi yıktı

MAHALLELİNİN ZOR GECESİ

Edinilen bilgilere göre, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte Düğerek Mahallesi sakinleri zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle önce caminin minaresi büyük bir gürültüyle yıkılırken, mahallenin farklı noktalarında bulunan ağaçlar da devrildi. Yan yatan bir elektrik direği ise bir evin çatısına zarar verdi.

Muğlalılar kabusu yaşadı! Fırtına minareyi kırdı, direği söktü, evi yıktı

'BEN BÖYLE RÜZGAR GÖRMEDİM'

Mahallede yaşayan Mehmet Pehlivan, "Ben her gün burada yatıyorum. Allah dün bana bir işaret verdi ve içeride yat dedi. Girdim evde yattım, yoksa bugün selamız okunuyordu. Minare düşerken de gördüm, çekemedim. Tam çekerken bir anda düştü. Ben 45 yaşındayım. Bugüne kadar Düğerek'te böyle bir görmedim. Herkesin evleri mahvolmuş, evler göçmüş çatılar uçmuş. Allah afatından korusun" dedi.

Muğlalılar kabusu yaşadı! Fırtına minareyi kırdı, direği söktü, evi yıktı

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yıkılan minare ve devrilen elektrik direği nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Muğlalılar kabusu yaşadı! Fırtına minareyi kırdı, direği söktü, evi yıktı
