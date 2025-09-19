Muğlalılar kabusu yaşadı! Fırtına minareyi kırdı, direği söktü, evi yıktı

Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan fırtına büyük çaplı hasara neden oldu.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle mahalledeki caminin minaresi yıkılırken, ağaçlar köklerinden koptu, elektrik direkleri yan yattı.

MAHALLELİNİN ZOR GECESİ

Edinilen bilgilere göre, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte Düğerek Mahallesi sakinleri zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle önce caminin minaresi büyük bir gürültüyle yıkılırken, mahallenin farklı noktalarında bulunan ağaçlar da devrildi. Yan yatan bir elektrik direği ise bir evin çatısına zarar verdi.

'BEN BÖYLE RÜZGAR GÖRMEDİM'

Mahallede yaşayan Mehmet Pehlivan, "Ben her gün burada yatıyorum. Allah dün bana bir işaret verdi ve içeride yat dedi. Girdim evde yattım, yoksa bugün selamız okunuyordu. Minare düşerken de gördüm, çekemedim. Tam çekerken bir anda düştü. Ben 45 yaşındayım. Bugüne kadar Düğerek'te böyle bir rüzgar görmedim. Herkesin evleri mahvolmuş, evler göçmüş çatılar uçmuş. Allah afatından korusun" dedi.



Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yıkılan minare ve devrilen elektrik direği nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.