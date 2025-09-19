Menü Kapat
TGRT Haber
22°
 Onur Kaya

Meteoroloji'den 13 il için sarı kod! Şiddetli sağanak ve fırtına vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, bugün hava 3 bölgede yağışlı geçecek. 13 il için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, gök gürültülü sağanak ve fırtınaya karşı uyarı yaptı. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda da sabah saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor. Son günlerde azalan sıcaklık, hafta sonundan itibaren yeniden artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 19 Eylül 2025 tarihli raporuna göre, cuma günü 3 bölgede şiddetli ve etkisini gösterecek.

Meteoroloji'den 13 il için sarı kod! Şiddetli sağanak ve fırtına vuracak

3 BÖLGEDE SAĞANAK YAĞMUR

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 13 il için sarı kod! Şiddetli sağanak ve fırtına vuracak

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Adıyaman, Van, Bitlis, Hakkari, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun'da şiddetli fırtına; Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de ise hem fırtına hem de gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'den 13 il için sarı kod! Şiddetli sağanak ve fırtına vuracak

SEL, SU BASKINI, DOLU VE FIRTINAYA DİKKAT!

Yağışların Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden , su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den 13 il için sarı kod! Şiddetli sağanak ve fırtına vuracak

Ayrıca Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya (50-70 km/sa) karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den 13 il için sarı kod! Şiddetli sağanak ve fırtına vuracak

SICAKLIK NORMALİN ALTINDA

Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonundan itibaren batıdan başlayarak sıcaklıklar yeniden artışa geçecek. Türkiye genelinde sıcaklığın 3-6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 13 il için sarı kod! Şiddetli sağanak ve fırtına vuracak

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (19 EYLÜL 2025)

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C
Pazrçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli, yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin, batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

