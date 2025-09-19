Meteoroloji'den 13 il için sarı kod! Şiddetli sağanak ve fırtına vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 19 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, cuma günü 3 bölgede şiddetli sağanak ve fırtına etkisini gösterecek.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Adıyaman, Van, Bitlis, Hakkari, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun'da şiddetli fırtına; Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de ise hem fırtına hem de gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Yağışların Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Ayrıca Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km / saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya (50-70 km/sa) karşı uyarı yapıldı.
Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonundan itibaren batıdan başlayarak sıcaklıklar yeniden artışa geçecek. Türkiye genelinde sıcaklığın 3-6 derece artacağı tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu
Parçalı az bulutlu, doğusunun parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
Az bulutlu, kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Pazrçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 21°C
Az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli, yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin, batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu