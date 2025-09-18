Menü Kapat
Hava Durumu
23°
 | Onur Kaya

Sağanak ve soğuk kapıda! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Sel, su baskını ve fırtınaya dikkat

Türkiye'nin kuzeyinde perşembe günü kuvvetli yağış etkili olacak. Meteoroloji 11 kentte sarı kodlu alarm verdi. 2 bölgede fırtına beklenirken, sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. İstanbul'da da 2 gün sürmesi beklenen yağışlı havayla birlikte sıcaklık düşecek.

Onur Kaya
18.09.2025
18.09.2025
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Perşembe günü yurdun kuzeyinde kuvvetli etkisini gösterecek. Yarın da devam edecek yağışlarla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş bekleniyor.

3 BÖLGEDE KUVVETLİ SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 18 Eylül 2025 tarihli raporuna göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli, zamanla Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK AZALIYOR

Mevsim normallerinde hava sıcaklığı bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerde, cuma günü ise doğu bölgelerde 6-12 derece azalacak.

11 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Sarı kodlu uyarı yapılan iller; Artvin, Giresun, Trabzon, Rize, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak ve Karabük oldu.

HEYELAN, SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

KARADENİZ VE EGE'DE FIRTINA ALARMI

Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgar bu sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) şeklinde esecek. Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de perşembe ve cuma günü 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına eseceği tahmin ediliyor. Fırtına cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Kuzey Ege'nin güneyinde ise rüzgar, perşembe günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek. Gece saatlerinde ise fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgar bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı, yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek. Fırtına cuma akşamı dinecek.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU (18 EYLÜL 2025)

  • ANKARA: 23°C Parçalı bulutlu
  • İSTANBUL: 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • İZMİR: 28°C Az bulutlu
  • BURSA: 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ANTALYA: 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • ADANA: 31°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • KONYA: 25°C Az bulutlu
  • BOLU: 17°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • TRABZON: 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı
  • SAMSUN: 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ERZURUM: 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA: 33°C Parçalı bulutlu
  • DİYARBAKIR: 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP: 32°C Parçalı bulutlu
