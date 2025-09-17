Türkiye'ye kış erken geliyor! Sağanak ve buz gibi hava etkili olacak: Bu 2 güne dikkat

Kavurucu geçen yaz aylarından sonra kış oldukça hızlı başladı. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'de birçok ilde kış etkisi yaşatacak. Yarın ve cuma günü sıcaklıklar düştükçe düşecek, birçok ilde sağanak yağış görülecek.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

İstanbul'da bu akşamdan başlayan serin hava yarın etkisini daha da arttıracak. İstanbul'da sıcaklık 20 derecenin altında hissedilecek.

2 İLDE KAR YAĞIŞI HAKİM OLACAK

Düşen hava sıcaklıkları Erzurum ve Artvin'de ise kar yağışına dönmesi bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşmesi ve sağanak en çok Karadeniz Bölgesini etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgede yaşayan vatandaşları ani sel ve taşkınlara karşı uyardı.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 18 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Yarın bazı illerde hissedilen sıcaklıklar ise şöyle:

İstanbul'da hissedilecek sıcaklık 17 derece, Zonguldak 16 derece, Bursa 18 derece, İzmir 23 derece, Ankara 18 derece.