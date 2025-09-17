Menü Kapat
TGRT Haber
Türkiye'ye kış erken geliyor! Sağanak ve buz gibi hava etkili olacak: Bu 2 güne dikkat

Türkiye, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Yurt genelinde yarın ve cuma günü sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Birçok ilde sağanak yağış hakim olacak. İşte detaylar...

Kavurucu geçen yaz aylarından sonra kış oldukça hızlı başladı. Balkanlar'dan gelen dalgası Türkiye'de birçok ilde kış etkisi yaşatacak. Yarın ve cuma günü sıcaklıklar düştükçe düşecek, birçok ilde sağanak görülecek.

Türkiye'ye kış erken geliyor! Sağanak ve buz gibi hava etkili olacak: Bu 2 güne dikkat

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

'da bu akşamdan başlayan serin hava yarın etkisini daha da arttıracak. İstanbul'da sıcaklık 20 derecenin altında hissedilecek.

Türkiye'ye kış erken geliyor! Sağanak ve buz gibi hava etkili olacak: Bu 2 güne dikkat

2 İLDE KAR YAĞIŞI HAKİM OLACAK

Düşen hava sıcaklıkları Erzurum ve Artvin'de ise kar yağışına dönmesi bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşmesi ve sağanak en çok Bölgesini etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgede yaşayan vatandaşları ani sel ve taşkınlara karşı uyardı.

Türkiye'ye kış erken geliyor! Sağanak ve buz gibi hava etkili olacak: Bu 2 güne dikkat

İSTANBUL'DA SICAKLIK 18 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Yarın bazı illerde hissedilen sıcaklıklar ise şöyle:

İstanbul'da hissedilecek sıcaklık 17 derece, Zonguldak 16 derece, Bursa 18 derece, İzmir 23 derece, Ankara 18 derece.

