AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı! Bu günlere dikkat: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul'da hafta ortasından itibaren gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Balkanlar'dan gelen serin hava ile sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek. İşte detaylar...

Genel Müdürlüğü ve 'dan için peş peşe kritik uyarılar geldi. AKOM yaptığı son hava değerlendirmesinde, hafta ortasına kadar güneşli hava hakim olurken, çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı! Bu günlere dikkat: Kuvvetli geliyor

SAĞANAK VE SERİN HAVA GELİYOR

AKOM'dan alınan son verilere göre; Çarşamba akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışların görüleceği, Perşembe günü ise gök gürültülü sağanakların etkili olacağı belirtildi. Bununla birlikte hava sıcaklıkları da Balkanlar'dan gelen hava dalgası ile 20 dereceye kadar düşecek.

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı! Bu günlere dikkat: Kuvvetli geliyor

METEOROLOJİ DE UYARDI

MGM’nin 5 günlük tahmin raporunda da İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, perşembe günü megakentte sağanak yağışın hakim olacağı bildirildi.

AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı! Bu günlere dikkat: Kuvvetli geliyor
