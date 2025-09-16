AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı! Bu günlere dikkat: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan İstanbul için peş peşe kritik uyarılar geldi. AKOM yaptığı son hava değerlendirmesinde, hafta ortasına kadar güneşli hava hakim olurken, çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

SAĞANAK VE SERİN HAVA GELİYOR

AKOM'dan alınan son verilere göre; Çarşamba akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışların görüleceği, Perşembe günü ise gök gürültülü sağanakların etkili olacağı belirtildi. Bununla birlikte hava sıcaklıkları da Balkanlar'dan gelen hava dalgası ile 20 dereceye kadar düşecek.

METEOROLOJİ DE UYARDI

MGM’nin 5 günlük tahmin raporunda da İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, perşembe günü megakentte sağanak yağışın hakim olacağı bildirildi.