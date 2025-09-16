Bugün yağmur yağacak mı 16 Eylül? İstanbul için sağanak beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün yağmur yağacak mı netleşti. İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinde devam ediyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI 16 EYLÜL?

MGM verilerine göre bugün İstanbul'da yağmur beklentisi bulunmuyor. Salı günü hava sıcaklıkları 28 derece olurken çarşamba günü sıcaklıklar 29 dereceye kadar çıkacak. Bu hafta için herhangi bir yağış beklentisi bulunmuyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.