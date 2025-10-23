İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 75'e çıktı

Köprüler ve tünellerde yoğunluk trafiği adeta felç etti.15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli başta olmak üzere iki yaka arasındaki geçiş noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Avrupa Yakası’na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğunluk Uzunçayır’dan, FSM Köprüsü yönünde ise Ümraniye’den itibaren başladı.

D-100 VE TEM’DE TRAFİK DUR-KALK

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Ankara yönünde Küçükçekmece, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy güzergahlarında sürücüler adım adım ilerliyor.

Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Kartal’dan Avrasya Tüneli’ne kadar yoğunluk gözleniyor. TEM Otoyolu’nda da Sultanbeyli’den Ataşehir’e kadar trafik durma noktasına geldi.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK

Trafiğe alternatif olarak toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar, sabah saatlerinde Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Altunizade gibi aktarım merkezlerinde kalabalık oluşturdu. Metrobüs, metro ve tramvay istasyonlarında uzun kuyruklar dikkat çekti.

YOĞUNLUK YÜZDE 75’E ÇIKTI

İBB CepTrafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 64 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 75’e kadar yükseldi. Avrupa Yakası’nda ise yoğunluk yüzde 56 seviyesinde seyrediyor.