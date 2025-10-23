Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 75'e çıktı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren trafik adeta durma noktasına geldi. Ana arterler, köprü bağlantıları ve geçiş güzergahlarında araçlar güçlükle ilerliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 75'e çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 09:26

Köprüler ve tünellerde trafiği adeta felç etti.15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli başta olmak üzere iki yaka arasındaki geçiş noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Avrupa Yakası’na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğunluk Uzunçayır’dan, FSM Köprüsü yönünde ise Ümraniye’den itibaren başladı.

İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 75'e çıktı

D-100 VE TEM’DE TRAFİK DUR-KALK

Avrupa Yakası’nda kara yolunda Ankara yönünde Küçükçekmece, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy güzergahlarında sürücüler adım adım ilerliyor.

Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Kartal’dan Avrasya Tüneli’ne kadar yoğunluk gözleniyor. TEM Otoyolu’nda da Sultanbeyli’den Ataşehir’e kadar durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 75'e çıktı

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK

Trafiğe alternatif olarak toplu taşımayı tercih eden vatandaşlar, sabah saatlerinde Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Altunizade gibi aktarım merkezlerinde kalabalık oluşturdu. Metrobüs, metro ve tramvay istasyonlarında uzun kuyruklar dikkat çekti.

YOĞUNLUK YÜZDE 75’E ÇIKTI

İBB CepTrafik verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 64 olarak ölçülürken, Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 75’e kadar yükseldi. Avrupa Yakası’nda ise yoğunluk yüzde 56 seviyesinde seyrediyor.

ETİKETLER
#tünel
#istanbul
#trafik
#d-100
#ulaşım
#köprü
#yoğunluk
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.