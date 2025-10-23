Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Tatbikat gerçeğe dönüştü! Polis ile asker çatıştı: 1 yaralı

Almanya'da tatbikat yapan Alman ordusu ile polisler karşı karşıya kaldı. Vatandaşların askerleri ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen polis, kendilerini tatbikatın parçası sanarak eğitim mermisi ile ateş açan askerlere gerçek mermiyle karşılık verdi.

Tatbikat gerçeğe dönüştü! Polis ile asker çatıştı: 1 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 09:29

'nın Münih şehrinin kuzeydoğusunda bulunan Altenerding bölgesinde yapılan "Mareşal Gücü 2025" tatbikatında faciadan dönüldü. Tatbikatın bir parçası olarak kamusal alanda eğitim yapan askerler, bir çiftliğin ahırının çevresinde konuşlanmışken halk tarafından fark edilerek polise edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sevk edildi. Polislerin geldiğini gören tatbikattaki askerler bunu eğitimlerinin bir parçası sanarak eğitim mermileriyle sözde düşman gücüne ateş etti. Bunun üzerine polis ekiplerince yapan askerlere gerçek mermiyle karşılık verildi.

Tatbikat gerçeğe dönüştü! Polis ile asker çatıştı: 1 yaralı

POLİSİN TATBİKATTAN HABERİ YOKTU

Akıl almaz olayda tatbikattaki askerlerden biri hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık 800 askerin katıldığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığı tatbikatta yaşanan olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Alman basını, vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin tatbikattan haberi olmadığını ileri sürdü.

Tatbikatın senaryosunun, ise bir NATO ülkesinin işgal edilmesi durumunda ittifak güçleriyle, askeri ve sivil güçlerin ortak hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik olduğu bildirildi.

ETİKETLER
#Almanya
#polis
#asker
#ihbar
#tatbikat
#Mareşal Gücü 2025
#Altenerding
#Dünya
