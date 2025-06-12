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 | Berrak Arıcan

ABD ve İsrail tehditlerine karşı İran'dan 'bir dizi tatbikat' hamlesi: Düşman hareketlerine odaklanılacak

İran ve ABD arasındaki 'uranyum zenginleştirme' gerginliği sürerken iki tarafın da açıklamaları Orta Doğu'daki gerilimi artırdı. İran son olarak 'düşman hareketlerine odaklı' askeri tatbikatlar başlattığını duyurdu.

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ABD ve İsrail tehditlerine karşı İran'dan 'bir dizi tatbikat' hamlesi: Düşman hareketlerine odaklanılacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 13:17

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerden bir sonuç çıkmaması her geçen gün bölgedeki gerilimi artırıyor. ABD, İran'ın uranyum zenginleştirmesine ve nükleer silahlara sahip olmasına hiçbir zaman izin verilmeyeceğini belirtirken İran bu söylemlerin 'kabul edilemez' olduğunu ve uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

ABD ve İsrail tehditlerine karşı İran'dan 'bir dizi tatbikat' hamlesi: Düşman hareketlerine odaklanılacak

''İSRAİL İRANI'I VURACAK'' İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Müzakerelerde anlaşma çıkmazsa vururuz'' tehditlerine karşılık İran da ''Orta Doğu'daki ABD üslerinin menzillerinde'' olduğunu hatırlattı. Bu tehditlerin ardından İran, bölgede güvenliğin azaldığını belirterek Bağdat'taki üssünü kısmi olarak tahliye kararı aldı. ABD basını ise İsrail'in İran'a saldırı planladığını, saldırıda ABD desteği olmayacağını yazdı.

ABD ve İsrail tehditlerine karşı İran'dan 'bir dizi tatbikat' hamlesi: Düşman hareketlerine odaklanılacak

İRAN'DAN BİR DİZİ TATBİKAT HAMLESİ

İran bu gelişmelerin ardından askeri tatbikatlar başlatma kararı aldığını duyurdu. İran Genelkurmay Başkanlığının yazılı açıklamasına göre, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "İktidar 1404" adı verilen ve her yıl çeşitli münasebetlerle düzenlenen bir dizi tatbikatın başlatılması talimatını verdi.

ABD ve İsrail tehditlerine karşı İran'dan 'bir dizi tatbikat' hamlesi: Düşman hareketlerine odaklanılacak

''DÜŞMAN HAREKETLERİNE ODAKLI''

Söz konusu tatbikatların amacının, silahlı kuvvetlerin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerinin artırılması ve hazırlık durumlarının değerlendirilmesi olduğu belirtildi.

Tatbikatların, silahlı kuvvetlerin yıllık takviminde değişiklikler yapılarak ve düşman hareketlerine odaklanılarak planlandığı bilgisi verildi.

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