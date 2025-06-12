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 | Berrak Arıcan

İsrail, İran'a saldırı planlıyor! ABD destek verecek mi? Orta Doğu'da tansiyon yüksek

ABD medyası, İsrail'in İran'a saldırı düzenleyeceğini, bu saldırının ise sadece birkaç gün sonra gerçekleşeceğini öne sürdü. Saldırının 'büyük ihtimalle' ABD desteği olmadan gerçekleşeceği belirtildi.

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İsrail, İran'a saldırı planlıyor! ABD destek verecek mi? Orta Doğu'da tansiyon yüksek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 11:32

ABD'nin Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin vermesinin ardından ABD ve İran müzakerelerinin 15 Haziran'da Umman'da yeniden başlanacağı açıklandı. ABD medyasından NBC News ise İsrail'in, İran'a saldırı planına ilişkin konuşan yetkililerin iddialarına yer verdi ve Tel Aviv'in, Tahran'a saldırı düzenleyeceğini yazdı.

İsrail, İran'a saldırı planlıyor! ABD destek verecek mi? Orta Doğu'da tansiyon yüksek

ABD, İSRAİL'E DESTEK VERMEYECEK

Söz konusu iddialarda, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri harekat düzenlemeyi planladığı ifadeleri yer aldı. Söz konusu saldırının "büyük ihtimalle" ABD desteği olmadan gerçekleşeceğini öne süren kaynaklar, ABD'li yetkililerin böyle bir ihtimale karşı teyakkuzda olduğunu belirtti.

Kaynaklar ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'nın, Capitol Hill'de vereceği ifadenin de, bu konuya odaklanabilmesi için ertelendiğini savundu.

İsrail, İran'a saldırı planlıyor! ABD destek verecek mi? Orta Doğu'da tansiyon yüksek

İRAN KARŞI PLAN HAZIRLIĞINDA

New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li, Avrupalı ve İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde de, İsrail'in İran'a yakın zamanda saldırı düzenlemeye hazırlandığı öne sürüldü. Öte yandan yetkililer, hazırlanan saldırının kapsamına ilişkin bilgi paylaşmadı.

İranlı yetkililer ise, Tahran hükümeti ve ordu yetkililerinin olası bir İsrail saldırısına karşı planlama yapmak üzere toplandığını ve bu planların İsrail'e yüzlerce balistik füze ile karşılık vermeyi içerdiğini öne sürdü.

ABD'li kıdemli bir donanma yetkilisi, ABD'nin birkaç haftadır Umman Denizi'nde tuttuğu "Carl Vinson" adlı uçak gemisinin konumunu değiştirmeye yönelik planları olmadığını söyledi.

İsrail, İran'a saldırı planlıyor! ABD destek verecek mi? Orta Doğu'da tansiyon yüksek

NETANYAHU KABİNEYİ İRAN İÇİN TOPLUYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam İran'a ilişkin son durumu almak üzere güvenlik kabinesiyle toplantı yapacağı aktarıldı. Maariv gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun "İran nükleer meselesini" ele almak üzere geniş katılımlı siyasi-güvenlik kabinesi toplantısı yapacağı bildirildi.

Öte yandan Netanyahu'nun Hamas'la arabulucular aracılığıyla yürütülen Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin son durumunu da toplantıda ele alacağı kaydedildi.

İsrail, İran'a saldırı planlıyor! ABD destek verecek mi? Orta Doğu'da tansiyon yüksek

BÖLGEDEKİ DOST ÜLKE İRAN'I UYARDI

Reuters'a konuşan üst düzey İranlı yetkili, bölgesel tansiyonu tırmandırmanın, İran'ın ABD ile pazar günü yapacağı nükleer görüşmeleri etkilemeyi hedefleyen "psikolojik bir savaş" olduğunu söyledi.

Bölgedeki dost bir ülkenin, İran'ı olası bir İsrail saldırısına karşı uyardığına da dikkat çeken yetkili, "İran, yükselen bölgesel tansiyona rağmen İran Uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecek" dedi.

İsrail, İran'a saldırı planlıyor! ABD destek verecek mi? Orta Doğu'da tansiyon yüksek

ABD ORTA DOĞU'DAKİ PERSONELİ GERİ ÇEKİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söylemişti.

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