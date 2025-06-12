Orta Doğu'da kırmızı alarm! ABD'nin tahliye kararı sonrası Donald Trump'tan orduya talimat

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bazı personelini Orta Doğu'dan geri çekme kararından saatler sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ZAFER ÜSTÜNE ZAFER KAZANACAĞIZ"

Truth Social hesabından açıklama yapan Donald Trump, ABD ordusunun ilerleyen günlerde başarılar elde edeceğini belirterek, "İlerleyen günlerde ve gelecek her kuşakta, ABD Ordusu'nun zafer üstüne zafer kazanacağına her zamankinden daha fazla inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD ORDUSUNA TALİMAT

ABD ordusuna da seslenen Trump, orduya seslenerek "Amerika'yı dünyanın öbür ucuna kadar savunacaksınız." mesajını verdi.

"BÖLGEDE TEHLİKE ARTIYOR, ÇEKİLİYORUZ"

Öte yandan başkent Washington'da bulunan Kennedy Merkezine girişte basın mensuplarına gündemi değerlendiren ABD Başkanı, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söyledi.

Trump, "Evet, oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Neler olacağını göreceğiz. Çekilme kararını personelimize bildirdik." ifadesini kullandı.

İRAN'A NET MESAJ: ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZLAR

Bölgedeki gerilimin azaltılması konusundaki soruları da cevaplayan Trump, İran'ın nükleer programı konusundaki tutumunu yineleyerek, "Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Bu kadar basit. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz." dedi.

PEZEŞKİYAN'DAN TRUMP'A REST: BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD Başkanı Trump'ın nükleer silahla ilgili sözlerine rest çekti.

İran’ın İlam eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette, ABD ile yürütülen nükleer müzakereler ve Tahran’a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, "Müzakere edeceğiz ancak asla zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. Bize ‘Nükleer konuda araştırma yapma hakkınız yok’ denmemeli. Nükleer alandaki yasal ve bilimsel haklarımız korunduğu sürece ilerleme mümkündür" dedi.