 | Berrak Arıcan

ABD ve Güney Kore ortak tatbikatına karşılık Kuzey Kore'den füze denemesi

ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatına karşılık Kuzey Kore yeni füze denemeleri gerçekleştirdi. Kim Jong-un'un denetiminde Kuzey Kore, geliştirdiği 2 yeni hava savunma füzesi ateşlendi.

IHA
24.08.2025
24.08.2025
saat ikonu 09:39

'den, ABD ve Güney Kore'nin bölgede sürdürdüğü ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na gözdağı niteliğinde bir hamle geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, geliştirilen 2 yeni hava savunma füzesi, lider 'un denetiminde test edildi.

Denemelerin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan testler, yeni füze sistemlerinin çeşitli hava hedeflerine hızlı müdahale konusunda üstün muharebe kabiliyetine sahip olduğunu ve füzelerin çalışma mekanizmalarının benzersiz ve özel bir teknolojiye dayandığını ortaya koydu.''

