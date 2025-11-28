Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Venezuela'dan uçuş misillemesi: 6 havayolu şirketi yasaklandı

Venezuela, Karayipler'de saldırı hazırlığı yapan ABD'nin 'askeri hareketlilik' uyarısı sonrası başkent Karakas'a uçuşlarını geçici olarak durduran havayolu şirketlerine misilleme yaptı. 6 şirkete uçuşlara yeniden başlaması için 48 saatlik süre tanıyan Maduro yönetimi, buna rağmen geri adım atmayan havayolu şirketlerinin ülkeye inmesini yasakladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Venezuela'dan uçuş misillemesi: 6 havayolu şirketi yasaklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
saat ikonu 02:50
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
saat ikonu 02:53

Venezuela, ABD'nin bölgede "artan askeri hareketlilik" uyarısının ardından başkent Karakas'a yönelik uçuşlarını durdurma kararı alan havayollarına yaptırım uyguladı.

6 HAVAYOLU ŞİRKETİNE İNİŞ YASAĞI

Uçuşları askıya alan söz konusu havayollarının uçuşlarına yeniden başlaması için 48 saat süre tanıyan hükümeti, karara uymayan 6 havayolu şirketinin ülkeye inişini yasakladı.

Venezuela'dan uçuş misillemesi: 6 havayolu şirketi yasaklandı

Venezuela, 'nin uyarısının ardından uçuşları askıya alan havayollarını "ABD hükümeti tarafından desteklenen devlet terörizmi eylemlerine katılmak ve tek taraflı olarak hava ticari operasyonlarını askıya almakla" suçladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Venezuela lideri Maduro kılıcını çekti! ABD lideri Trump'a resti böyle çekti

BİNLERCE YOLCU ETKİLENECEK

Venezuela'nın kararı kapsamında 6 şirket Venezuela'ya iniş yapamazken, diğer havayollarının uçuşlarını sürdürecek. Ancak, karardan binlerce kişi etkilenecek.

SAVAŞ AN MESELESİ

ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Venezuela açıklarına büyük bir askeri güç yığdı. ABD, 15 bin asker ve dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald Ford'u Venezuela'ya saldırı mesafesine konuşlandırdı. ABD güçlerinin, uyuşturucu taşıdığını savunduğu teknelere yönelik gerçekleştirdiği en az 21 saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ancak Venezuela lideri , ABD'nin bu girişimlerin kendisini devirme girişimi olduğunu savunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Venezuela kıyılarında ABD'nin bombardıman uçağı B-52 görüldü! Binlerce asker de hazır bekliyor
ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#abd
#nicolas maduro
#venezuela
#Havayolları
#İniş Yasağı
#Askeri Hareketlilik
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.