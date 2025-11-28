Bursa'da film gibi kovalamaca! Polis durdurdu: 'Fuat abiye odun getirecektim' dedi

Trafik ekiplerinin ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başlayan sürücü B.A. (22), aracı durdurulduktan sonra yaya olarak da kaçmayı sürdürdü ancak kısa sürede yakalandı.

41 BİN LİRAYI AŞAN REKOR CEZA KESİLDİ

Yapılan testte 0.80 promil alkollü olduğu tespit edilen B.A.’ya, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma dahil birden fazla ihlalden dolayı toplam 41 bin 379 TL'yi aşan rekor cezai işlem uygulandı.

Sürücü Batuhan A.'nın polise "Vallahi Fuat abiye yarın ormandan odun getirecektim, mazot almaya gittim. Ehliyetim yok abi" dediği öğrenildi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.