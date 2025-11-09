Menü Kapat
Alkollü sürücü 'AK Paritliyim' diyerek polisi tehdit etti! Söylediği her şey yalan çıktı

Aydın'da alkollü araç sürerken yakalan bir kişi kedisini AK Parti Aydın Efeler Teşkilatı Başkanı olduğunu söyleyerek polisleri tehdit etti. Konuyla ilgili teşkilattan yapılan açıklamada alkollü şahsın söylediklerinin tamimiyle yalan olduğunu söyledi. Öyle ki şahsın partiye dahi üye olmadığı ortaya çıktı.

Alkollü sürücü 'AK Paritliyim' diyerek polisi tehdit etti! Söylediği her şey yalan çıktı
Aydın’da kardeşine ait engelli aracıyla 2.10 promil alkollü halde polise yakalanan Hakan U. ve eşi Berna U. ekiplere zor anlar yaşattı. Aydın Efeler Teşkilat Başkanı olduğunu defalarca dile getiren Berna U., görevli polisleri milletvekilini ve il başkanını aramakla etti. Daha sonra Hakan U. ise Cumhurbaşkanı’na ve polislere hakaretler yağdırdı.

MİLLETVEKİLİNİ ARADIĞINI İDDİA ETTİ

Berna U. yaptığı telefon görüşmesinde Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile konuştuğunu iddia ederek polis memurlarının ismini Milletvekili Mustafa Savaş’a vermekle tehdit etti.

ÜYESİ BİLE DEĞİL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Paylaşımınızı biz de üzülerek izledik. Burada bahsi geçen kişi, Aydın Efeler ilçemizde partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi üyesi dahi değildir." ifadelerini kullandı.

