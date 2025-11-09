Beylikdüzü'nde kaos! Alkollü gençlerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Kategoriler
Beylikdüzü'nde alkollü iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş meydanına döndü. Yaklaşık 20 kişilik grupların birbirine girdiği olayda polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaşanan gerilim bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, tekme ve tokatla kavga eden gençlerin kavgası sokak ortasında dakikalarca devam etti. Genç kadınların çığlıkları kameralarla saniye saniye kaydedildi.