Trafikte bu sefer kadınlar birbirine girdi! Saç başa kavga ettiler

Beylikdüzü'nde iki kadın arasında çıkan yol verme kavgasında ortalık karıştı. Birbirine giren kadınları çevredeki vatandaşlar ayırırken gerilim anı saniye saniye kameralara yansıdı. Sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde çıkan kavgada iki kadın arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Kadınlardan biri, diğerinin arabasına girerek diğer sürücüye saldırırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Öfkesini atamayan kadın, giden aracı da tekmelerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.