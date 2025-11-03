Yol verme kavgasında yumruklar havada uçuştu! Trafik magandaları ortalığı birbirine kattı

Adana'da trafikte sürücüler arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga, D-400 kara yolu ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, yolda ilerleyen 2 sürücü, yol verme tartışması yaşadı. Önce sözlü tartışan sürücüler daha sonra yumruklaştı. Kavga, vatandaşlar tarafından ayrılırken yaşanan anlar saniye saniye görüntülendi. Sürücüler kavga ettiği sırada, bir kadının erkeklerin arasına girip 'yapmayın' diye bağırması dikkat çekti.