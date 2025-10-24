Böyle kavga görülmedi! Elektrikli testere ile saldırdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da trafikte yaşanan kavga dehşete düşürdü. TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde iki aracın sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İki grup da araçlarından inince ortalık savaş alanına döndü. Kavga sırasında taraflardan biri, eline aldığı elektrikli testereyle karşısındaki kişiye saldırmak istedi. Diğer kişi ise saldırganın elinden testereyi alarak, bu kişiyi sopayla darbetti. Dehşet anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.