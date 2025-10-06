Ankara'da gençlerin kavgasında kan döküldü! Acı gerçek ortaya çıktı

ün gece saat 23.00 sıralarında Keçiören ilçesi Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde meydana geldi. İddialara göre, Ağabey S.İ.İ. (24), erkek kardeşi B.İ.'nin (21) ‘kız meselesi' nedeniyle husumet yaşadığı Bekir Kulaksız (19) ve onun arkadaşı B.Y. ile (19) konuşmak için bir araya geldi.

ARAÇTAN İNDİRİP POMPALIYLA ATEŞ ETTİ

Taraflardan S.İ.İ. ile Bekir Kulaksız arasında, sürücülüğünü S.İ.İ.'nin arkadaşı İ.G.'nin yaptığı 06 ZZR 67 plaka otomobilin içinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine S.İ.İ., araçtan indirdiği Kulaksız'a ve onun arkadaşı B.Y.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

SALDIRGAN KAÇTI

Saldırgan ve araç sahibi arkadaşı İ.G., olayın ardından bölgeden ayrılırken, çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle vurulduğu yerde hayatını kaybettiği belirlenen Kulaksız'ın cenazesi çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kavgada yaralanan B.Y.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KISA SÜRDE YAKALANDI

Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde saldırgan S.İ.İ. ile kaçmasına yardım eden arkadaşı İ.G. olay yerine yakın farklı iki yerde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise saldırganların kaçtığı otomobilin ön tarafından bulunarak incelemeye alındı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Vefat eden Bekir Kulaksız'ın 3 farklı konudan toplam 7, arkadaşı B.Y.'nin ise 1 konudan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Zanlı S.İ.İ.'nin 2 farklı konudan 4, arkadaşı İ.G.'nin ise yine 2 farklı konudan dolayı 2 suç kaydı olduğu aktarıldı.