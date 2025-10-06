Daha 16 yaşındalar... Kız meselesi yüzünden bıçakla saldırdı: Biri yoğun bakımda, diğeri cezaevinde

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda; kız meselesi yüzünden 16 yaşındaki iki çocuk arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

HER İKİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

16 yaşındaki F.E., yanında getirdiği bıçakla E.K. (16)'yı her iki bacağından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından E.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı gencin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.