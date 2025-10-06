Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Daha 16 yaşındalar... Kız meselesi yüzünden bıçakla saldırdı: Biri yoğun bakımda, diğeri cezaevinde

Sakarya'nın ‘kız meselesi' yüzünden 16 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan kavgada kan aktı. İki bacağından bıçakla yaralanan 16 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı. Saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 14:38

'nın ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda; kız meselesi yüzünden 16 yaşındaki iki çocuk arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

HER İKİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

16 yaşındaki F.E., yanında getirdiği bıçakla E.K. (16)'yı her iki bacağından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daha 16 yaşındalar... Kız meselesi yüzünden bıçakla saldırdı: Biri yoğun bakımda, diğeri cezaevinde

Yaralı E.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından E.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi.

Daha 16 yaşındalar... Kız meselesi yüzünden bıçakla saldırdı: Biri yoğun bakımda, diğeri cezaevinde

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı gencin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana'da 16 yaşındaki şüphelinin pastaneye el bombası atma anı kamerada
Güllü'nün otopsi raporu ortaya çıktı! Sır perdesi aralandı: İşte dikkat çeken detaylar
ETİKETLER
#tutuklama
#suç
#sakarya
#gençler
#akyazı
#Bıçağı Kavgacı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.