Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Alkollü araç kullanan Birce Akalay ehliyetini kaptırdı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonucunun pozitif çıkmasıyla gündem olan ünlü oyuncu Birce Akalay alkollü halde trafiğe çıktı. 1.12 promil alkollü çıkan Birce Akalay'ın ehliyetine el konuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 15:47

Son olarak Bir Derdim Var dizisinde rol alan , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik 8 Ekim'de başlattığı soruşturmasında test sonucunun pozitif çıkmasıyla gündem oldu. Birce Akalay son olarak ise alkollü araç kullanmasıyla ehliyetini kaptırdı.

BİRCE AKALAY'IN EHLİYETİNE EL KONULDU

İstanbul Beşiktaş'ta denetim yapan trafik polislerinin radarına yakalanan Birce Akalay'a alkol testi yapıldı. 1.12 promil alkollü çıkan ünlü oyuncunun ehliyetine el konulduktan sonra idari para cezası uygulandı.

Alkollü araç kullanan Birce Akalay ehliyetini kaptırdı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİRCE AKALAY'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ceylan Sever'in haberine göre; Test sonucu pozitif çıkan ünlü isimler hakkında soruşturma TCK 191. Maddesi çerçevesinde devam ediyor. iddianame bu maddeden yazılırsa ünlülerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapisleri istenecek. Testi pozitif çıkan isimler arasında; Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Derin Talu, Deren Talu, Dilan Polat, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve Metin Akdülger yer alıyor.

Alkollü araç kullanan Birce Akalay ehliyetini kaptırdı

Sıkça Sorulan Sorular

Birce Akalay kaç yaşında?
19 Haziran 1984 doğumlu Birce Akalay, Yer Gök Aşk dizisinde Havva karakteriyle popüler oldu. Birce Aklaay daha sonra; Ben Onu Çok Sevdim, Küçük Ağa, Son Yaz ve Babil gibi dizilerde rol aldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün ölümündeki kilit isim Bircan Dülger konuştu: Güllü ablayı arabayla uçurumdan atacaktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acun Ilıcalı açıkladı: Selen Görgüzel Survivor 2026 kadrosunda
ETİKETLER
#uyuşturucu
#ehliyet
#alkollü araç kullanma
#birce akalay
#Ünlüler
#Test Pozitif
#Tck 191
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.