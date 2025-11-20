Alkollü araç kullanan Birce Akalay ehliyetini kaptırdı

Son olarak Bir Derdim Var dizisinde rol alan Birce Akalay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik 8 Ekim'de başlattığı uyuşturucu soruşturmasında test sonucunun pozitif çıkmasıyla gündem oldu. Birce Akalay son olarak ise alkollü araç kullanmasıyla ehliyetini kaptırdı.

BİRCE AKALAY'IN EHLİYETİNE EL KONULDU

İstanbul Beşiktaş'ta denetim yapan trafik polislerinin radarına yakalanan Birce Akalay'a alkol testi yapıldı. 1.12 promil alkollü çıkan ünlü oyuncunun ehliyetine el konulduktan sonra idari para cezası uygulandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİRCE AKALAY'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ceylan Sever'in haberine göre; Test sonucu pozitif çıkan ünlü isimler hakkında soruşturma TCK 191. Maddesi çerçevesinde devam ediyor. iddianame bu maddeden yazılırsa ünlülerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapisleri istenecek. Testi pozitif çıkan isimler arasında; Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Derin Talu, Deren Talu, Dilan Polat, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka ve Metin Akdülger yer alıyor.