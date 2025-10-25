Aksaray’da alkollü aday sürücü tıra çarptı: Ehliyeti ömür boyu iptal edildi

Aksaray-Nevşehir Karayolu köprü mevkiinde meydana gelen kazada, alkollü aday sürücü Emirhan B. yönetimindeki 34 TY 2249 plakalı Mercedes, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

ŞANS ESERİ YARALANMADI

Sürücü Emirhan B., kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Tır sürücüsü Halil A. (31) ise kazayı yara almadan atlattı. Diğer sürücülerin 112’ye ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALKOL KONTROLÜ YAPILDI

Polis, her iki sürücüyü alkol testine tabi tuttu. Aday sürücü Emirhan B.’nin 0.54 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi, ayrıca alkollü araç kullanmaktan ceza yazıldı.