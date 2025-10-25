Menü Kapat
Ramazan
20°
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Aksaray’da alkollü aday sürücü tıra çarptı: Ehliyeti ömür boyu iptal edildi

Aday sürücü alkollü araç kullandı, tıra arkadan çarptı: Ehliyeti daimi olarak iptal edildi

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
01:07
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
01:13

- Karayolu köprü mevkiinde meydana gelen kazada, alkollü aday sürücü Emirhan B. yönetimindeki 34 TY 2249 plakalı Mercedes, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

Aksaray’da alkollü aday sürücü tıra çarptı: Ehliyeti ömür boyu iptal edildi

ŞANS ESERİ YARALANMADI

Sürücü Emirhan B., kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Tır sürücüsü Halil A. (31) ise kazayı yara almadan atlattı. Diğer sürücülerin 112’ye ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray’da alkollü aday sürücü tıra çarptı: Ehliyeti ömür boyu iptal edildi

ALKOL KONTROLÜ YAPILDI

Polis, her iki sürücüyü alkol testine tabi tuttu. Aday sürücü Emirhan B.’nin 0.54 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi, ayrıca alkollü araç kullanmaktan ceza yazıldı.

