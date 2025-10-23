Alkollü sürücü dehşet saçtı! Genç kızın feci ölümü kamerada

Bartın'da F.T, idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce önünde seyir eden ve tali yola dönüş yapan F.R.U. idaresindeki otomobile, ardından ise üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı. Feci kazada, 23 yaşındaki Edanur Tatlıoğlu, çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye savruldu. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan direksiyon hakimiyetini kaybeden ve 83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü F.T, kazanın ardından gözaltına alındı.