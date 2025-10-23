Çocukluğunu özleyenler buraya: "90'lar Evi" yoğun ilgi görüyor

Üsküdar Ferah Mahallesi'nde bulunan "90'lar Evi", ziyaretçilerine 1990'lı yılların nostaljik atmosferini yaşatıyor. Yaklaşık altı yıl önce Aslı Özgür ve Ahmet Yaman tarafından hobi olarak kurulan evde, döneme ait televizyonlar, tuşlu telefonlar, oyun konsolu, yiyecekler ve maytaplar sergileniyor.

Ziyaretçiler, bu evde geçmişteki yaşam tarzını yeniden deneyimleme fırsatı bulurken, özellikle çocukluk yıllarını 90'larda geçirenler duygusal anlar yaşıyor.

ZİYARETÇİLER ÇOCUKLUĞUNA DÖNÜYOR

İşletmeci Aslı Özgür, yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, "Gelen herkes burada çocukluğunu yeniden yaşayarak eski günlere dönüyor. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Buraya girenler adeta zamanda bir yolculuk yapıyor. Bu yeri açtıktan sonra insanların geçmişe duyduğu özlemin ne kadar fazla olduğunu bir kez daha görmüş ve öğrenmiş olduk. Burada 90'lar dönemine ait oyunlarımız var; Mario, Street Fighter gibi. Eskiden annelerimizin kesinlikle yasakladığı atari salonlarını bilirsiniz. Özellikle erkek çocukları kaçarak gider, bütün gününü orada geçirirdi. Biz de o atmosferi yeniden canlandırdık. Ayrıca o döneme ait yiyeceklerimiz de var: Leblebi tozu, patlayan şeker, cino, çokokrem, ekşi yüzler. O zamanın oyuncaklarını da unutmuyoruz. Çocuklara, bizim çocukluğumuzda hangi oyuncaklarla oynadığımızı göstermeye çalışıyoruz. Özellikle çivili futbol oyunu büyük ilgi görüyor. Gördüklerinde ‘Bu ne?' diye soruyorlar, oynadıklarında ise inanılmaz keyif alıyorlar. Onun dışında maytaplar, çatapatlar gibi o dönemi hatırlatan küçük detaylar da var " dedi.

Evi eşi ile birlikte görmeye gelen Hüseyin Zeybek, "Bizim için de çok güzel hatıralar oldu. Çünkü amacımız geçmiş zamanı hatırlamaktı. Eski önlüklerimizi, kasetlerimizi gördük. Hatta ilk kasetimi burada buldum. Çocukluğumuzda üç defa televizyon patlattığımız Mario atarilerinden biriyle yeniden oynadık. Joystick'leri elimize alınca o günlere döndük. Bizim için güzel bir nostalji oldu. O dönemde bakkaldan aldığımız ürünlerin burada olması bizim için çok anlamlı. Her şeyi bu kadar özenle hazırlayanların ellerine sağlık" diye konuştu.

Çiğdem Zeybek ise, "Ben sosyal medyada görmüştüm, eşimle beraber gelelim dedik. 90'ları, o yılların hatıralarını ve eski havayı solumak için geldik. Gerçekten çok güzel olmuş, çok da memnun kaldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tabii ki dikkatimizi çeken birçok detay vardı; kuzine sobalar, eski telefonlar, okul önlükleri. Biz de o mavi önlüklerle büyüdük. Atari oyunları, leblebi tozları. Çocukluğumuza geri döndük" dedi.