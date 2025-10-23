Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Deprem uzmanı o bölgeyi uyardı! '30 yılda bir büyük deprem oluyor!'

Deprem uzmanı Doç. Dr. Hamdi Alkan, Van bölgesinde ortalama 30 yılda bir büyük bir depremin meydana geldiğini belirterek uyarılarda bulundu.

23 Ekim 2011'de Van'ın Tabanlı Köyü'nde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 14'üncü yıl dönümü geride kalırken kentte bıraktığı acı izler hale tazeliğini koruyor. Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alkan, 'nin aktif fay hatlarına sahip olduğunu hatırlatarak depremin bir doğa olayı olduğunu onu afete dönüştürenlerin insanlar olduğunu belirtti.

Deprem uzmanı o bölgeyi uyardı! '30 yılda bir büyük deprem oluyor!'

"2011 VAN DEPREMİ BİZLERE ÇOK ÖNEMLİ DERSLER BIRAKTI"

Doç. Dr. Alkan, 2011 Van depreminin büyük can ve mal kayıplarına neden olduğunu belirtti. Meydana gelen ilk depremde 604 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Doç. Dr. Alkan, ", sel, çığ veya fırtına gibi doğal bir olaydır. Bu tür doğa olaylarına karşı önlem almak insanın sorumluluğundadır. Bu önlemleri alırken de yaşadığı yeri ve yaptığı yapıyı bu gerçeğe göre inşa etmesi gerekir ki, doğa olayı bir afete dönüşmesin. 2011 Van depremi, şehrimizin tecrübe ettiği ve yaklaşık 604 vatandaşımızın hayatını kaybettiği çok büyük bir olaydı. Hem can hem mal kayıplarına yol açan bu deprem, bizlere çok önemli dersler bıraktı. Aradan yaklaşık 14 yıl geçti. Bu süre içinde biz neler yaptık, şehrimizde ne tür gelişmeler yaşandı, bunlara bakmak gerekiyor. Elbette şehir bir toparlanma sürecine girdi. Bu süreçte devletimizin katkısı çok önemliydi. Vatandaşların çabaları, diğer şehirlerden gelen yardımlar da büyük bir etki oluşturdu. Bugün şehir olarak çok kötü bir durumda değiliz ama o dönemde çok büyük acılar yaşadık" dedi.

Deprem uzmanı o bölgeyi uyardı! '30 yılda bir büyük deprem oluyor!'

"ENERJİNİN DOĞUYA AKTARILDIĞI GÖRÜLÜYOR"

Van Gölü ve çevresinin birçok fay hattı ve fay zonu üzerinde yer aldığını dile getiren Alkan, "Batıda Muş Fay Zonu, kuzeyde Nemrut-Süphan Fay Zonu, Erciş Fayı; doğuda ise özellikle Saray ve Başkale civarında fay hatları bulunuyor. Daha doğuya, Hoy civarına doğru gidildiğinde ise İran sınırları içinde önemli tektonik yapılar mevcut. Benim de yer aldığım birçok bilimsel çalışmada, enerjinin doğuya yani Hoy, Başkale ve Saray civarına doğru aktarıldığı açıkça görülüyor. Bu durum hem istatistiksel sismoloji hem de elastik parametre hesaplamalarıyla elde edilen sonuçlarla destekleniyor" diye konuştu.

Deprem uzmanı o bölgeyi uyardı! '30 yılda bir büyük deprem oluyor!'

"30 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM OLUYOR"

Depremlere karşı bilinçli olmanın önemine dikkat çeken Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda il sınırları içinde çok büyük bir deprem beklentisini taşımıyor olsa da yaklaşık her 30 ile 40 yılda bir büyük bir deprem tecrübe eden bir bölgedir. Örneğin 1976 Çaldıran depreminden sonra 2000'li yılların başında bir deprem, 2011'de ise bir başka büyük deprem yaşandı. Sonuç olarak en geç 30 yılda bir büyük bir depremle karşılaşan bir bölgedeyiz. Bu nedenle unutmamalıyız ki depreme her zaman ve her yerde yakalanabiliriz. Türkiye böyle bir ülkedir. Dolayısıyla depremin öncesini, anını ve sonrasını doğru yönetmemiz gerekir. Eğer bu konuda bilinçli davranabilirsek, herhangi bir depremi ciddi sorunlar yaşamadan atlatabiliriz."

Deprem uzmanı o bölgeyi uyardı! '30 yılda bir büyük deprem oluyor!'
