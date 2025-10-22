Menü Kapat
19°
 Özge Sönmez

En yüksek deprem riski taşıyan 2 ilçe belli oldu! 5 fay hattında kritik inceleme: Hendekler kazıldı

Uzman ekipler Van, Ağrı ve Hakkari'de 5 fay hattını inceleme altına aldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, AFAD ve Belediyeler Birliği iş birliği ile gerçekleşen çalışmalarda hendekler kazıldı, en riskli fayları belirledi. İşte günlerdir süren çalışmalarda belirlenen en riskli 2 ilçe...

En yüksek deprem riski taşıyan 2 ilçe belli oldu! 5 fay hattında kritik inceleme: Hendekler kazıldı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, AFAD ve Belediyeler Birliği işbirliğinde 2 yıl önce başlatılan ürkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi: Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu, Başkale, Erciş ve Tutak Fayı Projesi tamamlandı. Uzman ekiplerce yüksek riskli olduğu belirlenen Van'daki Başkale ve Erciş, 'deki Yüksekova ve Şemdinli, 'daki Tutak faylarında incelemeler yapıldı. 5 fay hattında yapılan çalışmalarda en yüksek riske sahip iki ilçe belirlendi.

En yüksek deprem riski taşıyan 2 ilçe belli oldu! 5 fay hattında kritik inceleme: Hendekler kazıldı

BÖLGEDE HENDEKLER KAZILDI

Belirlenen bölgelerde 30 metre uzunluğunda, üç metre genişliğinde ve dört metre derinliğinde hendekler kazan araştırma ekibi, eski izlerinin belirlenmesi ve tarihlendirilmesi için jeolojik verileri topladı. Tehlikeli olarak görülen beş fayın karakteristik özelliklerinin ve deprem tekrarlanma aralıklarının belirlenmesine yönelik çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında elde edilen veriler, TÜBİTAK, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve belediyeler gibi kurumlarla da paylaşıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu, Van'daki Başkale ve Erciş, Hakkari'deki Yüksekova ve Şemdinli, Ağrı'daki Tutak fayları üzerinde kazı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

En yüksek deprem riski taşıyan 2 ilçe belli oldu! 5 fay hattında kritik inceleme: Hendekler kazıldı

TAMAMI YAKICI DEPREMLER

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerden etkilenen Erciş ilçesinde deprem üretme potansiyeli olan fayı da araştırdıklarını belirten Mutlu, araştırmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"- Van'daki 7,2 büyüklüğündeki deprem, bindirme fay üzerinde yaşandı. Bölgede tektoniğe bağlı oluşan fayların neredeyse tamamı yıkıcı depremlere neden oluyor. Bölgemizde arazi çalışmaları yürüttük."

En yüksek deprem riski taşıyan 2 ilçe belli oldu! 5 fay hattında kritik inceleme: Hendekler kazıldı

EN YÜKSEK DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İKİ İLÇE

"- Van'da Başkale ve Erciş, Hakkari'de Yüksekova ve Şemdinli, Ağrı'da ise Tutak faylarını inceledik. Şu an ciddi derecede risk teşkil edecek faylardan biri Yüksekova ve Şemdinli fayıdır. Tarihsel dönemde bu fayın yıkıcı bir deprem kaydı görülmüyor.

En yüksek deprem riski taşıyan 2 ilçe belli oldu! 5 fay hattında kritik inceleme: Hendekler kazıldı

- Bununla ilgili elimizde sayısal veri bulunmuyor. Yüksekova ve Şemdinli fayının ne tarihsel ne de aletsel dönemde göremediğimiz deprem olay seviyelerini kazı çalışmalarında net bir şekilde gördük. Bölge boşluk olarak değerlendiriliyor.

En yüksek deprem riski taşıyan 2 ilçe belli oldu! 5 fay hattında kritik inceleme: Hendekler kazıldı

- Yüksekova'nın zemini depreme dayanım açısından oldukça zayıf. Bölge için ciddi risk teşkil edebilecek faylardan biri diyebiliriz."

SONUÇLAR TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ'NE GÖNDERİLDİ

Fay hatlarındaki kazı çalışmalarında aldıkları örneklerden yaş analizi yaptıklarını anlatan Mutlu, "Bunun sonucunda fayın geçmişini ortaya koymaya çalışıyoruz. Örnekleri TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderdik. Sonuçlar elimizde fakat yaşların kalibrasyonları daha yapılmadı. Sonuçları net bir şekilde değerlendireceğiz." dedi.

En yüksek deprem riski taşıyan 2 ilçe belli oldu! 5 fay hattında kritik inceleme: Hendekler kazıldı
