Beyin ameliyatında klarnet çaldı! Doktor sese göre beynine akor yaptı

İngiltere'de 65 yaşındaki Denise Bacon, yürüme, yüzme, dans etme ve enstrüman çalma yeteneğini kısıtlayan Parkinson hastalığı nedeniyle Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) ameliyatı oldu. Ancak ameliyatı ilginç kılan ise o anlarda yaşananlardı.

Sosyal medyada ilgi görerek dünyada büyük beğeni toplayan görüntülerde, Denise Bacon'ın beyin ameliyatı sırasında klarnet çaldığı görüldü. Bacon yaptığı açıklamada, parmaklarını "daha iyi ve daha hızlı" hareket ettiğini görmek ve hissetmek "harika bir deneyim" ifadelerine yer verdi.

DOKTOR BEYNİNE ADETA AKOR YAPTI

Ameliyatı gerçekleştiren Profesör Keyoumars Ashkan sie, Bacon'ın klarneti sürekli çaldığını ve bunun “beyninin derinlerindeki elektrotların konumunu, sevdiği müzik aletini çalabilecek hale gelene kadar ince ayarlamaya” yardımcı olduğunu söyledi.