22°
4 yaşındaki çocuk ameliyat sonrası engelli kaldı! Doktora 109 milyonluk rekor tazminat

Gaziantep'te bademcik ameliyatı yapılan 4 yaşındaki çocuk operasyon sonrası engelli kaldı. Ameliyat sırasında yaşanan kanamayla solunum yolu tıkanan ve beynine oksijen gitmeyen çocuğun ailesi konuyu yargıya taşıdı. Ameliyatı yapan doktora yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 109 milyon TL'yi bulan tazminat cezası verildi

'te 4 yaşındaki çocuğun ailesi bademcik ameliyatı için özel bir hastaneye başvurdu. Kısa süre içinde çocuk ameliyata alındı fakat operasyon sırasında beklenmeyen bir komplikasyon gerçekleşti. Kanama sonucu çocuğun solunum yolunun tıkanması nedeniyle beyni oksijensiz kaldı. Müdahale edilse de küçük çocuk engelli kaldı. Yaklaşık 7 yıl önce yaşanan olay sonrası yargı süreci başladı.

4 yaşındaki çocuk ameliyat sonrası engelli kaldı! Doktora 109 milyonluk rekor tazminat

REKOR TAZMİNAT

Küçük çocuğun ailesi, ihmali olduğu ve tıbbi yanlış uygulama yapıldığı iddiasıyla hastane ve hekim H.B.'den şikayetçi olarak açtı. Hastane ve hekim ise kanamanın ameliyatın komplikasyonlarından kaynaklandığını savunarak iddiaları reddetti. Tarafların savunmaları, adli tıp raporları ve bilirkişi raporlarının ardından görülen duruşma sonrası mahkeme heyeti ameliyatı gerçekleştiren hekimi sorumlu tutarak yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 109 milyon TL'yi bulan rekor bir tazminat ödemesine hükmetti.

4 yaşındaki çocuk ameliyat sonrası engelli kaldı! Doktora 109 milyonluk rekor tazminat

KARARA TEPKİ GELDİ

Yaşanan süreci değerlendiren Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram, karara tepki göstererek ve hükmedilen tazminat miktarının çok fazla olduğunu belirterek, bu kararın ileriye dönük benzer veya daha farklı operasyonları olumsuz etkileyeceğini söyledi. Dr. Av. Cengiz Bayram, "Hiçbir meslek yoktur ki kendi kusuru oranında değil de en ufak kusurundan zararın tamamını karşılasın. Böyle bir şey olamaz. Şuanda yaşanan problem hekimlerin bundan sonra hiçbir ameliyatı yapmayacağı anlamına gelecek. Bu işten yine en fazla mağduriyet vatandaşa olacaktır. Çünkü bugün 15-20 bin liraya bir bademcik ameliyatı bundan sonra 100-150 bin liranın altında yapılmayacak. Bu ektiğini biçmek dediğimiz bir kavram olacak. Bu kararla bu işten yine vatandaş zararlı çıkacak. Bunun çözümünü biz daha önce önermiştik. Yetkililer bunu dinlemediler. Umarım bizim önerimizi dinlerler" dedi.

4 yaşındaki çocuk ameliyat sonrası engelli kaldı! Doktora 109 milyonluk rekor tazminat

"SÖZ KONUSU TAZMİNAT MİKTARI KABUL EDİLEMEZ BİR RAKAM"

Hükmedilen tazminatın çok yüksek olduğunu belirten Dr. Av. Cengiz Bayram, "Böyle bir tazminat bir insanın geliriyle, yaptığı işle hiçbir ilişkisi olmayan bir rakam. Burada söz konusu tazminat miktarı kabul edilemez bir rakam. Çünkü burada hekimin majör bir hatası yok. Kasten adam öldürme durumu olsa dahi böyle bir ceza alabilmeniz mümkün değil ama burada ben kesinlikle yargıyı suçlamıyorum. Yargı, bilirkişi adını verdiğimi hekim meslektaşlarımızın raporu doğrultusunda karar veriyor. Bu cezanın alınmasında en büyük sorun bilirkişi raporlarında bir standardizasyon olmaması ve milletin kendi kafasına göre rapor vermesidir. Burada mahkeme yasal mevzuatları uygulayarak, çelişkili raporlar olmasına rağmen adli tıp kurumu 3'üncü üst ihtisas kurumuna bu raporları göndermesi gerekirken göndermemiş, burada bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. İnşallah istinaf mahkemesi bu eksikliği giderir diye düşünüyoruz. Bu rakam üzerinde konuşulacak yada kabul edilecek bir rakam değil" ifadelerini kullandı.

4 yaşındaki çocuk ameliyat sonrası engelli kaldı! Doktora 109 milyonluk rekor tazminat

"BİLİRKİŞİ HEYETLERİNİN İLK RAPORLARI İLE İKİNCİ RAPORLARI ÇOK FARKLI"

Bilirkişi raporlarında da tutarsızlık olduğunu belirten Bayram, "Bu konunun uzmanları bilirkişi heyetleri ama ilk rapor ile ikinci rapor çok farklı. İlk raporda çok farklı tıp standartlarına aykırılık varken, ikinci raporda bunların hiçbirinden hemen hemen bahsedilmiyor. Burada mavi kod verilmemesi bir eksiklik olarak kabul edilmiş, halbuki bir babanın çocuğunu alıp 5'inci kattan aşağılara doğru götürürken mavi kodu neresi için vereceğinizi sorgulamanız lazım. Bu arada ameliyata alınan bir kişi için artık mavi kod verilmesine yasal olarak da gerek yoktur. Burada aslında raporlar konusunda bir eksiklik yada yanlışlık olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu raporun gerçekten konusunda hakim insanlar tarafından tekrar değerlendirileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Bayram, konuşmasının sonunda, "Yargıtay başkanının yargı yılındaki açılış konuşmasından sonra bu kararın verilmesi de düşündürücüdür" diye konuştu.

