24°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Hastanede skandal ölüm! Ameliyatında bağırsağı kesildi: Doktorun sözleri kan dondurdu

Ankara'da 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar'ın bağırsağı safra kesesi ameliyatında yanlışlıkla kesildi. Durum genç kadından saklandı, bir süre sonra kadın hayatını kaybetti. Yaşanan korkunç olayın ardından doktorun sözleri ise aileyi çılgına çevirdi İşte detaylar...

Hastanede skandal ölüm! Ameliyatında bağırsağı kesildi: Doktorun sözleri kan dondurdu
'nın ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar safra kesesi ameliyatı için özel bir hastaneye başvurdu. Ameliyata giren genç kadının operasyon sırasında bağırsağı kesildi. İhmaller zincirine bir de doktorun durumu gizlemesi girince korkunç son yaşandı. Genç kadın operasyonun ardından hayatını kaybetti. Çuhadar'ın ise henüz 1 senedir evli olduğu ve geride 2 aylık bebeğinin kaldığı öğrenildi.

Hastanede skandal ölüm! Ameliyatında bağırsağı kesildi: Doktorun sözleri kan dondurdu

"TANSİYONU 2'YE DÜŞTÜ, NORMAL DEDİLER"

Kızının safra kesesinden ameliyat olmak için Polatlı Can Hastanesi'ne gittiğini söyleyen Çuhadar'ın annesi Durhanim Çetinkaya, "Ameliyat olayım, bir an önce iyileşeyim, işime döneyim demişti. Hiçbir hastalığı yoktu, gayet sağlıklı gitmişti. Ameliyat oldu ama doktor bağırsağını kesmiş, bize söylemedi. Kızım birinci günü çok kötü oldu. Doktora dedim ben, kızım iyileşemiyor, iyi değil dedim. Gayet iyi dedi. Hemşerilere söyledim, her şey normal dedi. Tansiyonu düştü, ikiye düştü. Normal dediler, biz onu yükseltiriz dediler. Doktor geldi, bir ultrason isteyelim dedi. Herhalde bir damar mı kesmişim, ne yapmışım dedi. Kan verelim dedi, kanlar gelmedi zaten. Kızılay'dan bekliyoruz dedi. Biz dedik ki Ankara'ya götürelim. Sakıncalı olur, yolda ölebilir dedi. Göndermedi bizi. Ben Ankara'dan doktor arkadaşımı çağıracağım, ameliyatı burada yapacağım dedi. Küçük bir damarda kesin kesik oldu dedi. Ya gördü bize söylemedi, bilmiyorum artık. İkinci ameliyata alındı kızım. 3 saat sonra çıktı ameliyattan. Sonradan ben bağırsağı delmişim dedi. 3-4 saat sonra kalkar dedi" şeklinde konuştu.

Hastanede skandal ölüm! Ameliyatında bağırsağı kesildi: Doktorun sözleri kan dondurdu

"DOKTOR ‘ALLAH RAHMET ETSİN DERİZ' DEDİ"

Durhanim, gece 3'te kızının tansiyonunun düşmesi üzerine hemşirelerin doktoru çağırdığını, kızının o haliyle doktora "Ben ölüyor muyum?" diye sormasının üzerine doktordan "Allah rahmet etsin deriz" dediğini belirtti. Ardından Durhanim, doktorun bilerek ambulansı aradığını ve kızının başka bir hastaneye transfer esnasında yolda öleceğini hesap ettiğini iddia etti.

Hastanede skandal ölüm! Ameliyatında bağırsağı kesildi: Doktorun sözleri kan dondurdu

BAŞKA BİR AMBULANS GELDİ

Durhanim, kasıtlı olarak uzakta olan bir şehir hastanesine götürülmek üzere gelen ambulansın şans eseri bozulduğunu ve Bilkent Şehir Hastanesinden başka bir ambulansın gelip aldığını ifade etti. Orada ise kızının kalbinin durduğunu, her şeyin orada ortaya çıktığını söyleyen Durhanim, otopsi yapılarak adli tıptan sonuç beklediklerini dile getirdi. Durhanim, kızının 23 yaşında olduğunu ve geride 2 aylık bebeğinin kaldığını vurguladı.

Hastanede skandal ölüm! Ameliyatında bağırsağı kesildi: Doktorun sözleri kan dondurdu

"DALGA GEÇTİ BENİMLE DOKTOR"

Daha önce de Can Hastanesi'nde birçok skandal olayın olduğunu belirten Çetinkaya, "Ben o hastanenin kapatılmasın istiyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan da rica ediyorum. O hastane kapatılsın. Çünkü bu hastane ilk sefer kapatıldı. El değiştirdi, tekrar açıldı. Başka canlar yanmasın. Benim yüreğim yandı. Gül gibi çocuğum gitti gözümün önünde. Doktor bir de benimle dalga geçti. 2 gündür dedim ben ona, benim çocuğum iyi değil ölüyor dedim. Dalga geçti benimle doktor. Asım Yalvaç diye bir doktor" dedi.

"BAŞKA OLAYLAR DA OLMUŞ AMA HERKES SUSMUŞ"

Hastanede yoğun bakım ve oksijen tüpünün olmadığını belirten Çuhadar'ın babası Fatih Çetinkaya, "Kan yok. Kan verelim diyelim, bizim kanımızı almıyor. Bizimki de 0 pozitif. Kanların tahlilleri gerekiyor falan. Biz oradan kurtulmak için artık yalvarıyoruz adama. Diyoruz ki arkadaş bizi buradan gönder. Polatlı'da koskoca bir özel hastane. 112'ye bir becerip de arkadaş bize bir ambulans verin. Biz göndereceğiz diyemedi. Beceremediler. Çünkü neden? Burada bir hata var. Karşı taraf diyor ki bilgilerini istiyorlar. Bakıyor bu bilgilerle, bu değerlerle bu hasta benim elimde ölür. O yüzden kimseye gönderemedi. En sonunda kendi anlaşması olduğu bir özel hastaneye gönderdi. Gönderdiklerinde Allah'tan ambulans yolda bozuldu. Tekrar ikinci bir ambulans istendi. Ambulansın şoförü de bu hasta buraya yetişmez. Ben bunu şehir hastanesine götürüyorum dedi. Oranın yoğun bakımına aldılar. Böbreği, karaciğer, akciğer hepsini zehirlemiş. Zehir oranı yükselmiş. Ben davacı olacağım bu adamdan. Bu hastanede başka vukuatlar da olmuş ama herkes susmuş. Ben dün savcılıkta öğrendim. 2 gün önce 8 yaşındaki bir çocuğun dişine yüksek dozda narkoz verdiği için çocuk hayatını kaybetmiş diş çekiminde" diye konuştu.
Edinilen bilgiye göre ailenin doktor hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve Çuahadar'ın otopsi raporunun sonucu beklendiği öğrenildi

