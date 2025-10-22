Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray evinde kaç maçtır yenilmiyor? GS yenilmezlik serisi 2025

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray bu akşam ilk kez Bodo Glimt ile karşılaşacak. Nefes kesen maça saatler kala Galatasaray'ın evinde kaç maçtır yenilmediği merak konusu haline geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray evinde kaç maçtır yenilmiyor? GS yenilmezlik serisi 2025
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 14:52

'nde üçüncü hafta maçları oynanırken bugün RAMS Park'ta dev mücadele oynanacak. 19.45'teki maç için bekleyiş sürerken yenilmezlik serisi sayısı da dikkat çekti.

GALATASARAY EVİNDE KAÇ MAÇTIR YENİLMİYOR?

Galatasaray sahasında oynadığı 29 resmi maçta yenilmezken RAMS Park'ta en son geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yenilgi yaşadı. Sonrasında çıktığı maçlarda yenilgi yaşamadı.

GS, 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

Galatasaray evinde kaç maçtır yenilmiyor? GS yenilmezlik serisi 2025

GS YENİLMEZLİK SERİSİ 2025

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Braga'yı 2-1 yendikleri karşılaşmasında deplasman galibiyeti alan Bodo/Glimt, sonrasında çıktığı 8 deplasman maçında 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan Bodo Glimt ile karşılaşacak olan Galatasaray evinde 29 maçtır yenilmiyor. Bu akşam evinde oynanacak olan maçta da galip gelerek seriyi bozmamayı hedefliyor.

Galatasaray evinde kaç maçtır yenilmiyor? GS yenilmezlik serisi 2025

GALATASARAY AVRUPA BAŞARILARI VE PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bugün Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 331. mücadelesine çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde birçok organizasyonda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan GS, toplamda 330 maçta mücadele etti. Maçların 117'sinden galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Bodo Glimt daha önce oynadı mı? GS ile karşılaşmaları
Galatasaray Bodo Glimt maçında kimler eksik, sakat? Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Bodo/glimt
#Yenilmezlik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.