Galatasaray evinde kaç maçtır yenilmiyor? GS yenilmezlik serisi 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları oynanırken bugün RAMS Park'ta dev mücadele oynanacak. 19.45'teki maç için bekleyiş sürerken Galatasaray yenilmezlik serisi sayısı da dikkat çekti.

GALATASARAY EVİNDE KAÇ MAÇTIR YENİLMİYOR?

Galatasaray sahasında oynadığı 29 resmi maçta yenilmezken RAMS Park'ta en son geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yenilgi yaşadı. Sonrasında çıktığı maçlarda yenilgi yaşamadı.

GS, 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

GS YENİLMEZLİK SERİSİ 2025

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Braga'yı 2-1 yendikleri karşılaşmasında deplasman galibiyeti alan Bodo/Glimt, sonrasında çıktığı 8 deplasman maçında 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan Bodo Glimt ile karşılaşacak olan Galatasaray evinde 29 maçtır yenilmiyor. Bu akşam evinde oynanacak olan maçta da galip gelerek seriyi bozmamayı hedefliyor.

GALATASARAY AVRUPA BAŞARILARI VE PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bugün Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 331. mücadelesine çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde birçok organizasyonda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan GS, toplamda 330 maçta mücadele etti. Maçların 117'sinden galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.