TGRT Haber
Yaşam
İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Kamyonetin önünü kesip sürücüyü öldürdüler

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde otomobille önü kesilen kamyonet sürücüsü, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ardından Bitlis'e kaçan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
14:48
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
14:48

'da 25 Eylül'de Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde saat 18.45 sıralarında meydana gelen olayda, kamyonetiyle seyir halinde olan Hakan Akar (41) kendisine yakın mesafeden yapılan silahlı saldırıda göğsüne isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hakan Akar hayatını kaybederken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Kamyonetin önünü kesip sürücüyü öldürdüler

CİNAYETİN ARDINDAN BİTLİS'E KAÇTILAR, ORADA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin kaçarak 'in Güroymak ilçesinde kaldıkları belirlendi. 20 Ekim'de İstanbul ve Bitlis Emniyet Müdürlükleri ile Bitlis İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon yapıldı. Operasyonda O.Ç. ve E.Ç. isimli şüpheliler, Güroymak ilçesi Değirmenköy Yolu Küme Evleri mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Kamyonetin önünü kesip sürücüyü öldürdüler

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bitlis'te yakalanarak gözaltına alınan O.Ç. ve E.Ç. ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerine sevk edildi. 2 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Kamyonetin önünü kesip sürücüyü öldürdüler

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Hakan Akar'ın hayatını kaybettiği güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hareket halindeki beyaz kamyonetin önünün gri renkli otomobil tarafından kesilerek durdurulduğu, ardından otomobilden inen bir kişinin Hakan Akar'a silahla ateş ettiği ve sonrasında saldırganların olay yerinden kaçtıkları anlar yer alıyor. Öte yandan, Bitlis'te yakalanan şüphelilere yönelik yapılan operasyon ve gözaltına alınma anları polis kamerasına yansıdı.

İstanbul'da sokak ortasında vahşet! Kamyonetin önünü kesip sürücüyü öldürdüler
TGRT Haber
