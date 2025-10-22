Park halindeki römorklar hareketlenip duvara çarptı!

Amasya'da sokağa park edilen iki traktör römorku bir anda hareketlenip bahçe duvarına çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, bir sokağa park edilen bağlantılı haldeki iki traktör römorku 15 dakika sonra hareketlendi. İlerleyen römorklar binaların bahçe duvarına çarparak durabildi. İki binanın bahçe duvarında ve kapılarında hasar oluştu.